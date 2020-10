Brasil Sebastião Melo e Ricardo Gomes, recebidos no Grande Oriente do RS

Por Flavio Pereira | 5 de outubro de 2020

Grupo de Maçons recepcionou ontem os candidatos Sebastião Melo e Ricardo Gomes na frente do GORGS. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Acompanhados por membros do chamado “Movimento MR-15” formado por apoiadores, integrantes de diversas Lojas Maçônicas de Porto Alegre, o candidato Sebastião Melo (MDB) e seu vice Ricardo Gomes (DEM) foram recebidos ontem pelo Grão-Mestre do GORGS (Grande Oriente do Rio Grande do Sul), Celito Cristofoli na sede da instituição, no centro da capital gaúcha.

Antes do encontro, diversos integrantes do grupo fizeram uma recepção aos candidatos na entrada do GORGS. Segundo um dos coordenadores, Bebeto Hias, da Loja Maçônica Amor e Caridade IV, “o encontro dos irmãos Melo e Ricardo transcorreu no clima de fraternidade que caracteriza a Irmandade. Na ocasião,o Soberano Grão Mestre manifestou seu incentivo à iniciativa e ao protagonismo do grupo MR-15, de apoio a Melo e Ricardo, nas ações desenvolvidas dentro dos princípios e leis”.

