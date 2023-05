Porto Alegre Secretaria Estadual da Saúde e Tribunal de Justiça repassam quase R$ 2 milhões à Santa Casa de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Iniciativa contempla serviços prestados pelo Hospital Santa Rita, especializado em oncologia. (Foto: EBC)

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) firmaram convênio com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre para repasse de R$ 1,95 milhão à instituição, considerada referência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) na capital gaúcha. O objetivo é permitir a compra de equipamentos.

A verba faz parte de um montante de R$ 94 milhões já anunciados pelo TJ-RS, em dezembro de 2022, para serviços de oncologia em todo o Estado. No que se refere especificamente à Santa Casa, o destino do dinheiro será a aquisição de monitores multiparamétricos, camas elétricas, computadores, camas hospitalares e dois refrigeradores científicos.

Também abrange a o incremento de itens para setores como ambulatório, farmácia, tratamento intensivo (UTI) e de internação do Hospital Santa Rita, especializado no atendimento a pacientes de câncer. A unidade integra o complexo da Santa Casa, localizado na divisa entre os bairros Centro Histórico e Independência.

O convênio é mais uma parceria entre os poderes Executivo e Judiciário do Rio Grande do Sul. Em março, um termo de cooperação foi estabelecido para encaminhamento de R$ 86 milhões à expansão da oferta de exames e procedimentos diagnósticos em oncologia – de acordo com a SES, a iniciativa deve permitir a realização de 66.863 exames e 8.881 cirurgias.

“A Santa Casa receberá R$ 8 milhões no total, podendo contemplar outras iniciativas”, ressaltou a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa, durante o ato de assinatura do documento. “Estamos aguardando o restante dos projetos para que possamos completar o repasse. Essa é uma parceria que nos orgulha e alegra. Temos uma união de esforços em prol do SUS.”

Diretor da instituição, Julio de Matos ressaltou a importância da medida para a população, ao permitir a qualificação de todos os ambientes do hospital. Ele também apresentou um balanço da situação financeira da instituição e destacou o impacto positivo do programa estadual “Assistir”, que proporciona incentivos ao setor hospitalar:

“Trata-se de algo muito importante para o Sistema Único de Saúde. A Santa Casa recebeu R$ 28 milhões no ano passado. Sem isso, teríamos chegado a um déficit de R$ 180 milhões com o SUS”.

