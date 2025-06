Mundo Secretário-geral da ONU alerta que ataque dos EUA contra o Irã representa “virada perigosa” no Oriente Médio

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

"Corremos o risco de cair em um abismo de retaliação após retaliação", disse Guterres

O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, afirmou que o ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã “marca uma virada perigosa em uma região que já está em crise”.

“Dois dias atrás, nesta mesma câmara, fiz um apelo direto: deem uma chance à paz. Esse apelo não foi ouvido,” disse Guterres neste domingo (22), durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

“Em vez disso, o bombardeio das instalações nucleares do Irã pelos Estados Unidos marca uma virada perigosa em uma região que já está em crise”, prosseguiu o chefe da ONU.

Guterres afirmou que tem “repetidamente condenado qualquer escalada militar no Oriente Médio”, acrescentando que “os povos da região não podem suportar mais um ciclo de destruição. Segundo ele, “agora, corremos o risco de cair em um abismo de retaliação após retaliação”.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou a reunião de emergência deste domingo após o ataque dos Estados Unidos contra o Irã para avaliar as ameaças à paz e à segurança internacionais.

O encontro, em Nova York, foi realizado depois de um pedido do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi. “A República Islâmica do Irã apela ao Conselho de Segurança para que convoque uma sessão de emergência para condenar inequivocamente o ato criminoso de agressão dos Estados Unidos contra o Irã e para responsabilizar o governo de Washington por suas violações dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas e das normas do direito internacional”, disse o ministro.

2025-06-22