Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

A Seleção Brasileira enfrenta nesta sexta-feira (2), contra Camarões, às 16h, no estádio Lusail, em Doha. Com seis pontos na classificação do grupo G, o Brasil precisa apenas do empate para não depender de nenhum outro resultado.

É a segunda vez que o time brasileiro joga no estádio que receberá a final da Copa do Mundo do Catar 2022.

Com um empate e uma derrota, a seleção de Camarões está na terceira colocação e só avança para as oitavas de final se vencer o Brasil e se a Suíça perder ou empatar contra a Sérvia.

Seleção Brasileira

Ederson; Daniel Alves; Éder Militão; Bremer; Alex Telles; Fabinho; Fred; Rodrygo; Antony; Gabriel Jesus; Gabriel Martinelli.

Seleção de Camarões

Epassy; Fai; Wooh; Ebosse; Tolo; Anguissa; Kunde; Mbeumo; Ngamaleu; Choupo-Moting; Aboubakar.

Arbitragem

Árbitro: Ismail Elfath

Assistente 1: Kyle Atkins

Assistente 2: Kyle Atkins

Assistente 3: Corey Parker

