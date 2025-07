Notas Brasil Sem acertadores, Mega-Sena acumula em R$ 42 milhões

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso nº 2.892 da Mega-Sena, realizado na noite dessa quinta-feira (24). Com isso, o prêmio principal acumulou pela quarta vez seguida, chegando a R$ 42 milhões para o sorteio do próximo sábado (26). Já 42 jogos acertaram a quina (R$ 68,9 mil para cada), enquanto 3.711 cravaram a quadra (R$ 1.115). Números contemplados: 14, 24, 36, 44, 46 e 54.

