Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. (Foto: ABr)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso nº 2.890 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábad0 (19). Com isso, o prêmio principal está acumulado em R$ 33 milhões para o sorteio da próxima terça-feira (22). Já a quina teve 49 vencedores, com prêmio individual de R$ 60,6 mil, ao passo que a quadra foi cravada por 3.360 jogos, com prêmio individual de quase R$ 1,3 mil. Números contemplados: 15, 16, 18, 32, 35 e 54.

2025-07-19