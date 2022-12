Futebol Sem responder à quimioterapia, Pelé está sob cuidados paliativos

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

O ex-jogador luta contra um câncer no intestino desde 2021 e teve metástases diagnosticadas no início deste ano. (Foto: Reprodução/YouTube)

Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP), desde a última terça-feira (29), Pelé não responde mais à quimioterapia.

De acordo com a Folha de S.Paulo, o “Rei do Futebol”, de 82 anos, está sob cuidados paliativos exclusivos, ou seja, teve o tratamento quimioterápico suspenso e está recebendo medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar, por exemplo.

Na última sexta (2), o Albert Einstein divulgou um boletim que o craque teve uma infecção respiratória após a internação e que o problema vem sendo tratado com antibióticos.

“A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde”, diz o comunicado, que afirma que o Rei continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento.

Pelé luta contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. O ex-jogador foi submetido à cirurgia, mas teve detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano.

Considerado o maior jogador da história do futebol, Pelé, ainda hoje é ídolo do Santos e da Seleção Brasileira. O ex-jogador é o único da história a ter conquistado três edições de Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970).

Em 2000, foi eleito Jogador do Século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) e foi um dos dois vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século da Fifa.

Nesse mesmo ano, foi eleito Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional. De acordo com a IFFHS, ele é o segundo maior goleador da história do futebol em jogos oficiais, tendo marcado 765 gols em 812 partidas, e no total 1283 gols em 1363 jogos que incluem amistosos não oficiais, um recorde mundial do Livro dos Recordes. Durante sua carreira, chegou a ser durante um período o atleta mais bem pago do mundo.

Pelé começou a jogar pelo Santos aos 15 anos e pela Seleção Brasileira de Futebol aos 16. Ele também é o maior goleador da história da Canarinho, com 77 gols em 92 jogos. Em clubes, ele é o maior artilheiro da história do Santos e os levou a várias conquistas, com destaque para duas Libertadores da América e dois Mundiais Interclubes, vencidos em 1962 e 1963.

Conhecido por conectar a frase “jogo bonito” ao futebol, a “ação eletrizante e a propensão a objetivos espetaculares” de Pelé fizeram dele uma estrela rapidamente, e sua equipe fez turnês internacionais, a fim de aproveitar ao máximo sua popularidade.

Desde que se aposentou em 1977, é embaixador mundial do futebol e fez muitos trabalhos de atuação e comerciais. Em janeiro de 1995 foi nomeado ministro do esporte no governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2010, foi nomeado Presidente Honorário do New York Cosmos, um time de futebol dos Estados Unidos fundado em 1970 que competiu na Liga Norte-Americana de Futebol até 1993.

