Política Senador Sérgio Moro usa rede social para provocar Lula

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Senador (foto) ironiza fato de petista servir de referência para senhas e nomes de grupos de rede social por pessoas que estão sob investigação Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Senador e ex-juiz da Lava-Jato ironiza fato de petista servir de referência para senhas e nomes de grupos de rede social por pessoas que estão sob investigação. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O senador e ex-juiz federal Sérgio Moro (União-PR) usou suas redes sociais para provocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de quem já foi algoz nos processos da Operação Lava-Jato. Em tom de ironia, Moro listou casos em que o nome do petista foi usado como senha, sem seu conhecimento, por grupos criminosos e até um juiz federal.

Moro é adversário político do presidente da República que também não esconde ver no senador um alvo preferencial. Numa entrevista em março deste ano, Lula contou que, quando estava preso em Curitiba, tinha uma ideia fixa e declarava isso aos carcereiros que perguntavam se ele estava bem: “Só vai ficar bem quando eu foder com o Moro”, disse Lula.

Neste sábado (27), Moro lembrou que o nome de Lula foi usado como senha pelo juiz federal Eduardo Appio que assumiu os processos da Lava-Jato, mas foi esta semana afastado da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Appio usava como senha o código “LUL22”.

Moro também citou que o nome do petista era usado por quadrilha acusada de fraudar apostas em jogos de futebol no País. Ele também fez menção ao fato de uma pessoa investigada por fraudar cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro ter registrado um e-mail fazendo referência ao nome de Lula.

O próprio senador ressalvou que o petista não está envolvido com os casos, mas a insinuação ficou registrada na rede social de Moro.

2023-05-27