Rio Grande do Sul Sepultados os corpos das duas mulheres vitimadas por acidente com ônibus de excursão em Pelotas. Um passageiro continua em estado grave

Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grupo havia partido d Santa Vitória do Palmar em direção à Festa da Uva, em Caxias do Sul. (Foto: Divulgação/Ecosul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foram sepultados nessa segunda-feira (4) os corpos das duas mulheres vitimadas pelo tombamento de um ônibus de excursão em trecho da rodovia federal BR-116, perto de Pelotas (Sul do Estado), por volta das 2h30min de domingo. As vítimas são uma mulher de 40 anos e uma idosa de 70, que morreram no próprio local do acidente. Outras 40 pessoas se feriram, das quais cinco permanecem internadas em hospitais da região – uma delas em estado grave.

Os dois casos fatais envolvem moradoras de cidades do Extremo Sul. Uma delas é a idosa Maria Emília Marissom, 70 anos e residente em Chuí. A outra é a empresária Mineia de Oliveira Chiquine, 42 anos de Santa Vitória do Palmar, onde é sócia da agência de turismo responsável pela viagem, que tinha como destino a Festa da Uva em Caxias do Sul (Serra Gaúcha) – seu marido está entre os feridos, porém já liberado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo transportava 45 pessoas a bordo, incluindo o motorista, que atribuiu o acidente ao surgimento repentino de um motociclista na contramão e com o farol desligado. Uma manobra brusca de desvio teria feito o veículo ficar desgovernado e sair da estrada, tombando na sequência em um declive de barranco, nas imediações do acesso à cidade de Turuçu.

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool no sangue. A maioria dos ocupantes do ônibus dormia no momento do acidente. Não há informações sobre o piloto da moto que teria invadido a pista de forma irregular.

Nas horas seguintes à tragédia, tanto a prefeitura de Santa Vitória do Palmar quanto a comissão organizadora da Festa da Uva se manifestaram sobre o episódio, por meio de notas de pesar nas redes sociais. A administração municipal da cidade onde residem os passageiros do ônibus tombado também providenciou transporte para que familiares das vítimas internadas em estado mais severo possam acompanhar de perto a situação.

Atropelamento fatal

No início da noite de sábado (2), um menino de 10 anos morreu atropelado no quilômetro 85 da BR-290, a Freeway. Ele morava em Gravataí (Região Metropolitana de Porto Alegre) e foi atingido por um automóvel Chrysler 300-C com placa da capital gaúcha.

De acordo com informações da PRF, o condutor do veículo é um homem de 52 anos e que se recusou ao teste do bafômetro, motivo pelo qual foi autuado e conduzido a uma Delegacia de Polícia. O caso prossegue sob investigação.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/sepultados-os-corpos-das-duas-mulheres-vitimadas-por-acidente-com-onibus-de-excursao-em-pelotas-um-passageiro-continua-em-estado-grave/

Sepultados os corpos das duas mulheres vitimadas por acidente com ônibus de excursão em Pelotas. Um passageiro continua em estado grave

2024-03-04