Rio Grande do Sul Site do IPE Saúde já permite simular contribuição de acordo com projeto do governo gaúcho

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ferramenta on-line promete facilitar a compreensão da proposta a ser votada pela Assembleia Legislativa. (Foto: Divulgação/IPE Saúde)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (23), os segurados do IPE Saúde passaram a contar com um simulador virtual para cálculo da contribuição previdenciária estadual nos moldes do projeto de restruturação da autarquia, encaminhado pelo governo gaúcho à Assembleia Legislativa. A ferramenta pode ser acessada no site ipesaude.rs.gov.br,

A aplicação foi desenvolvida pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs). De acordo com o Palácio Piratini, a iniciativa tem por finalidade ampliar a transparência e o poder de decisão no que se refere à proposta, que deve ser votada em breve pelo Parlamento.

Por meio do simulador, é possível saber os valores conforme cada indivíduo do grupo familiar, bem como o valor total da contribuição a alíquota ou faixa de contribuição específica. Permite, ainda, traçar um comparativo entre os novos parâmetros e os valores de mercado para um plano de saúde equivalente no setor privado.

“O simulador foi pensado para facilitar a vida dos nossos segurados. Com tantas notícias veiculadas, é necessário oferecer uma forma clara para auxiliar a tomada de decisão”, ressalta o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene. Ele faz a ressalva de que o projeto está sujeito a mudanças após uma eventual aprovação pelos deputados estaduais.

Exemplo

Para entender como funciona a ferramenta on-line, imagine um servidor de 55 anos, com salário de R$ 3 mil e um total de três dependentes: um cônjuge de 54 anos e dois filhos, de 20 e 23 anos.

Ao preencher o formulário com esses dados no simulador, ele tem acesso ao valor a ser pago (em caso de sinal-verde à proposta). E então faz a comparação com a média dos preços praticados pelos planos particulares.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/site-do-ipe-saude-ja-permite-simular-contribuicao-de-acordo-com-projeto-do-governo-gaucho/

Site do IPE Saúde já permite simular contribuição de acordo com projeto do governo gaúcho

2023-05-23