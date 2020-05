Notas Capital Secretarias informam sobre a pandemia

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O site da SES (Secretaria da Saúde) do Rio Grande do Sul – www.saude.rs.gov.br – conta com uma página de informações sobre o coronavírus, formas de transmissão e prevenção e endereços de atendimento. Com essa mesma finalidade, o endereço virtual da prefeitura da capital gaúcha mantém um acompanhamento municipal atualizado, disponível em www.portoalegre.rs.gov.br/sms.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Capital