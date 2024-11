Dicas de O Sul Super Feirão Zero Dívida inicia nesta segunda-feira em formato 100% digital

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

A iniciativa visa unir credores e inadimplentes para a quitação de débitos e recuperação de receita Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o objetivo de combater a inadimplência no Rio Grande do Sul, o Super Feirão Zero Dívida, promovido pela CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Porto Alegre e entidades parceiras, inicia nesta segunda-feira (25) em formato 100% digital.

A iniciativa, que visa unir credores e inadimplentes para a quitação de débitos e recuperação de receita, contará com mais de 4,5 mil empresas participantes de todas as regiões do RS até o próximo sábado (30).

“O Super Feirão Zero Dívida é a oportunidade positiva para todos. Para o consumidor, que aumenta seu poder aquisitivo, diante da impossibilidade de se manter ativo economicamente no fim de ano. E para as empresas, com a oportunidade de melhorar a recuperação de grandes ativos e aumentar o fluxo de caixa, trazendo de volta aqueles clientes que não podiam mais consumir seus produtos ou serviços”, disse o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva.

Saiba como funciona

Para participar, o consumidor deve acessar o site do Super Feirão Zero Dívida e começar uma conversa com o assistente virtual “Renê”, que, por meio de um chat, fará a consulta do CPF, verificando quais os débitos estão pendentes, e encaminhará para negociação diretamente com a empresa responsável.

