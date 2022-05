Esporte Suspensão de torcidas organizadas da Dupla Gre-Nal é revogada

As torcidas já podem voltar a ostentar faixas, camisas, instrumentos musicais e outros sinais de identificação Foto: Ricardo Duarte/Internacional As torcidas já podem voltar a ostentar faixas, camisas, instrumentos musicais e outros sinais de identificação. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Um mês após terem sido suspensas devido a episódios de violência ocorridos em Grenais disputados em março pelo Gauchão, oito torcidas organizadas de Grêmio e Internacional estão liberadas para voltar aos estádios.

A suspensão foi revogada na quarta-feira (18) pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos de Porto Alegre, após audiências de conciliação. O magistrado atendeu a um pedido do Ministério Público.

As torcidas são: Super Fico, Nação Independente, Força Feminina e Camisa 12, do Inter; Geral, Torcida Jovem, Garra Tricolor e Rasta, do Grêmio.

“A medida de proibição de funcionamento alcançou o seu objetivo, que foi o de neutralizar o funcionamento dos festejos, essência da torcida organizada, diante da ocorrência de atos de violência e criminalidade, incompatíveis com a festa”, afirmou o magistrado.

Segundo ele, “houve apaziguamento do ambiente dos estádios durante a suspensão, o que revela colaboração das organizadas”. As torcidas já podem voltar a ostentar faixas, camisas, instrumentos musicais e outros sinais de identificação.

