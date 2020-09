Porto Alegre Técnicos da prefeitura de Porto Alegre alertam para os cuidados especiais com animais silvestres durante a primavera

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Gambás estão entre as espécies vulneráveis durante o período, que é de reprodução. (Foto: Soraya Ribeiro/PMPA)

Começa oficialmente no dia 22 a primavera, época de reprodução para vários animais silvestres. Com isso, a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) de Porto Alegre alerta para o fato de que algumas espécies se tornam ainda mais vulneráveis, devido aos cuidados com filhotes. É o caso dos gambás, que em poucos dias acumulam dezenas de ocorrências por ferimento.

“Com a aproximação dos centros urbanos do habitat dessas espécies, é comum encontrá-los revirando lixo e buscando frutas em árvores”, explicam os técnicos da prefeitura. “Ao tentar espantá-los, as pessoas, muitas vezes, acabam por machucá-los.”

Mesmo para quem pensa em ajudar, mexer nessas ninhadas é prejudicial aos animais, que possuem hábitos noturnos. Assim, o correto é deixá-los acomodados durante o dia, enquanto dormem, e esperar que partam à noite por conta própria, o que sempre acontece.”

Antes que retornem em busca de um canto na casa, o mais recomendado é vedar as aberturas entre os telhados e forros. O lixo deve estar sempre bem acondicionado e, quem tem cães e gatos, deve evitar deixar sobras de rações todo o dia. No caso do gambá (Didelphis albiventris), se ele já estiver acomodado em alguma árvore no quintal, deixe-o escolher a hora adequada para sair.

Trata-se de um animal marsupial (que carrega os filhotes em uma espécie de bolsa externa no ventre, assim como os coalas e cangurus). A sua importância ecológica se deve pelo fato de dispersar sementes de frutas e ajudar a controlar a população de pragas como aranhas e escorpiões.

Os cuidados valem também para outros animais silvestres frequentes entre a primavera e o verão, como os morcegos, importantes no controle de pragas agrícolas e insetos nas zonas urbanas. Nesta época, ocorre a proliferação de diversos insetos como baratas, mosquitos, cupins, mariposas. Com o calor, os forros das casas passam a ter temperaturas que podem se aproximar a 60 graus, o que torna a cidade um local adequado para servir de maternidade a estes animais.

Alertas sobre a presença de animais silvestres, especialmente quando encontrados feridos ou em perigo, devem ser encaminhados à Smams pelo telefone (51) 3289-7517, no horário das 8h30min às 12h, e das 13h30min às 18h.

Salvamento

Nesta semana, um casal de dentistas trafegava por uma rodovia próxima ao município de Esmeralda (Nordeste gaúcho) quando deparou com uma fêmea de gambá recém-morta, aparentemente por atropelamento. Ao observarem mais de perto, notaram que a barriga do animal se mexia: eram nove filhotes que haviam sobrevivido na bolsa marsupial.

Uma patrulha da BM (Brigada Militar) foi então acionada e os bichinhos levados ao hospital veterinário da UFpel (Universidade de Passo Fundo). A ideia é providenciar alimentação e tratamento para a ninhada, a fim de que seja devolvida à natureza.

(Marcello Campos)

