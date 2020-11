Porto Alegre Tecnologia 5G chega em bairros de Porto Alegre usando frequência antiga e com limitações de velocidade

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

A ideia da Claro é conseguir, até o final do ano, disponibilizar a internet 5G para 25 diferentes bairros de Porto Alegre

No início de novembro, a operadora de internet Claro confirmou a chegada da tecnologia 5G em Porto Alegre. Apesar de a novidade ser uma importante atualização na conexão de 25 bairros diferentes da cidade, a frequência utilizada pela empresa faz com que existam restrições ao potencial dessa nova internet móvel. A rede chamada de 5G DSS só deverá atingir a velocidade total em 2021, quando os leilões da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) forem realizados.

O anúncio não é nenhuma novidade, pois desde julho deste ano o serviço de 5G da Claro está disponível nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Agora, a empresa vai trazer a tecnologia para outras 11 cidades, além de Porto Alegre. A ideia é conseguir chamar atenção do público pelo apelo da nova tecnologia, que promete ser 20 vezes mais rápida e eficiente que a internet 4G. Entretanto, todo esse potencial ainda vai demorar para ser alcançado.

Por enquanto, apenas Porto Alegre vai receber a novidade, enquanto outras cidades do Rio Grande do Sul vão precisar esperar até o próximo ano. Por uma questão de estrutura, as cidades menores do Estado precisam aguardar que a Claro consiga um bom número de clientes na Capital. Só depois disso, outras cidades podem receber a nova internet. Isso aconteceu em São Paulo, que só expandiu a 5G para fora do centro depois de cinco meses de operação apenas na capital paulista.

A ideia da empresa é conseguir, até o final do ano, disponibilizar a internet 5G para 25 diferentes bairros de Porto Alegre. São eles: Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Boa Vista, Bom Jesus, Centro, Chácara das Pedras, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Higienópolis, Independência, Jardim Europa, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mont’Serrat, Navegantes, Passo d’Areia, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santana, São João, Três Figueiras e Vila Ipiranga.

Os leilões

Contudo, assinar o pacote de 5G da Claro não significa garantir uma internet 20 vezes mais rápida para o smartphone, tablet ou qualquer dispositivo móvel. Na verdade, a tecnologia da operadora ainda é restrita por usar a mesma frequência da 4G. Ou seja, apesar de ser mais rápida, essa internet que chega em Porto Alegre ainda não é o máximo que a 5G pode entregar, e que promete revolucionar o mundo.

Essa internet mais veloz deve chegar, provavelmente, apenas no final de 2021 ou até mais tarde. Como já comentamos por aqui, o governo ainda está estudando como serão feitos os leilões de frequência pela Anatel. A disputa promete ser acirrada, pois várias empresas do exterior possuem interesse no Brasil. Por conta disso, o Ministério de Comunicações deu o prazo de até o final do primeiro semestre do ano que vem para conseguir realizar todos os procedimentos necessários.

A ideia do governo é aproveitar o potencial da nova tecnologia para aumentar o número de pessoas no Brasil que possuem internet. Atualmente, cerca de 80% da população têm acesso, e o objetivo é fazer esse número chegar perto da totalidade de brasileiros. Não é uma tarefa fácil, mas que pode ser alcançada com a 5G, pois a tecnologia promete facilitar o alcance do sinal quanto mais for utilizada pelas pessoas.

O uso do 5G

Essa nova internet móvel promete revolucionar a forma como usamos a conexão, principalmente para quem consome entretenimento digital. Alguns exemplos podem mostrar isso. As principais plataformas e redes sociais em que são realizadas as lives, segundo o portal Canatech, serão beneficiadas pela qualidade na conexão das transmissões de vídeo, e isso significa um maior potencial de público.

Já para os fãs de apostas on-line, segundo informações que aparecem no portal VegasSlotsOnline, os principais sites de cassino on-line possuem jogos para dispositivos móveis e ficarão mais acessíveis e jogáveis com uma internet 20 vezes mais veloz. Até mesmo as plataformas de streaming de filmes, como a GloboPlay, vão ganhar cada vez mais usuários de smartphones.

Além do entretenimento, a 5G também deve aumentar o uso da internet em aparelhos domésticos, desde geladeiras de última geração até as TVs com tecnologia smart. Tudo isso com um possível consumo de energia menor, que deve cair 10% em comparação com os gastos energéticos da atual tecnologia 4G de internet. Esses e outros detalhes vão fazer a diferença.

Apesar de a chegada da 5G da Claro ser importante para Porto Alegre, pois mostra a importância da cidade no âmbito nacional, é preciso esperar até 2021 para conhecer melhor os impactos dessa nova tecnologia. Essa nova internet é apenas um aperitivo do que pode vir nos próximos anos, principalmente após os leilões da Anatel. A promessa é de um Brasil, e de um Rio Grande do Sul, cada vez mais conectados.

