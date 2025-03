Esporte Tênis: João Fonseca alcança melhor ranking da carreira com “pensamento de jogador maduro”

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Brasileiro agora é o 60º melhor tenista do planeta. Foto: Arizona Tennis Classic/Divulgação Brasileiro agora é o 60º melhor tenista do planeta. (Foto: Arizona Tennis Classic/Divulgação) Foto: Arizona Tennis Classic/Divulgação

Considerado uma das grandes promessas da nova geração do tênis, João Fonseca vem confirmando as expectativas em torno da sua curta trajetória. Campeão do Challenger de Phoenix no domingo (16), o carioca de 18 anos alcançou o seu melhor posto no ranking da ATP, obteve 20 colocações e figura na 60ª posição. Embalado pela boa campanha, ele ganha mais confiança para o seu próximo desafio: o Masters 1000 de Miami, que acontece entre os dias 19 e 30 de março.

O torneio, que conta com alguns dos principais nomes do circuito, é mais uma oportunidade para o tenista mostrar a sua evolução. Neste ano, Fonseca já levantou dois troféus: Challenger de Canberra, em janeiro, e o ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro. Após ser eliminado na segunda rodada em Indian Wells, ele espera agora apresentar uma campanha mais consistente em Miami.

“Estou feliz com a mentalidade que eu tive hoje e feliz com meu terceiro título de Challenger. Agora é seguir para mais e partir para Miami. Mostrei um pensamento de jogador maduro. Foi um jogo difícil, contra um adversário muito habilidoso”, afirmou Fonseca após vencer o casaque Alexander Bublik na decisão em Phoenix.

A posição atual na lista supera o melhor momento de Fonseca na ATP. Ele chegou a ocupar o 68º posto antes de cair para 80º. A relação atualizada coloca ainda mais dois brasileiros no Top 100. Thiago Wild perdeu cinco lugares e aparece em 96º enquanto Thiago Monteiro retorna ao grupo na 99ª posição.

O fim de semana mostrou mudanças importantes no ranking. A maior delas ficou por conta de Jack Draper. Algoz de Fonseca, o britânico derrotou o dinamarquês Holger Rune na final do Masters 1000 e saiu da 14ª colocação para o sétimo lugar.

Ainda cumprindo suspensão por doping, o italiano Jannik Sinner foi beneficiado pelas quedas do alemão Alexander Zverev (segundo colocado) e do espanhol Carlos Alcaraz (terceiro da lista), para manter uma confortável vantagem na liderança do ranking.

Nesta dança das cadeiras, Novak Djokovic ganhou dois postos (agora é o quinto, atrás de Taylor Fritz). Sem conseguir chegar à decisão de Indian Wells (foi eliminado na semifinal), o russo Daniil Medvedev perdeu duas colocações e aparece em 8º, enquanto Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas completam o Top 10.

(Estadão Conteúdo)

