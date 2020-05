Notas Capital Theatro São Pedro destaca “Chanson & Blues”

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Interrompida presencialmente pela pandemia, a programação do projeto “Mistura Fina – Música para Fugir do Trânsito” é mantida pelo Theatro São Pedro na internet. A transmissão é feita às quintas-feiras (18h30min) e tem a sua quarta edição neste 28 de maio com os músicos Luana Pacheco e Luciano Leães em “Chanson & Blues”. Acesse www.facebook.com/misturafinamusica.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Capital