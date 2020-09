Rio Grande do Sul Todos os quatro réus do processo sobre o incêndio na boate Kiss serão julgados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Incidente de Santa Maria aconteceu em janeiro de 2013, matando 242 pessoas. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Por dois votos a um, a 1ª Câmara Criminal do TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul decidiu que todos os quatro réus do incêndio na boate Kiss sejam submetidos a um único júri, na Comarca de Porto Alegre. Cabe recurso. O incidente aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria (Região Central do Estado), matando 242 pessoas e ferindo outras 639.

Apenas o produtor Luciano Bonilha Leão, da banda Gurizada Fandangueira, desejava manter o julgamento na cidade da tragédia.

Já os empresários Elissandro Callegaro Spohr e Marcelo de Jesus dos Santos, bem como o vocalista do grupo musical, Mauro Londero Hoffmann, solicitaram o desaforamento (transferência da comarca do júri), sob o argumento de que a medida aumentaria as chances de imparcialidade dos jurados e diminuiria os riscos à ordem pública, devido ao fato de a maioria dos familiares das vítimas residirem em Santa Maria.

O júri de Luciano estava marcado para ser realizado no dia 16 de março deste ano, em Santa Maria, mas foi suspenso quatro dias antes pelo ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Rogerio Schietti Cruz. O magistrado determinou a medida até que a 1ª Câmara Criminal do TJ-RS julgasse o mérito do pedido de desaforamento.

No entendimento da acusação, os quatro réus devem ser julgados em julgamento único. Mas as defesas de Elissandro, Mauro e Marcelo pediram para serem julgados em Porto Alegre, o que foi atendido pela 1ª Câmara Criminal do TJRS. O MP tentou reverter essas decisões junto ao TJ-RS e no próprio STJ, mas teve negados todos os pedidos.

Na sessão virtual realizada na tarde desta quinta-feira, o relator do recurso, Desembargador Manuel José Martinez Lucas, votou por manter o júri de Luciano em Santa Maria. O Desembargador Jayme Weingartner Neto divergiu e foi no sentido contrário ao do relator, sendo acompanhado pelo Desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto.

Votação

Em seu voto como relator, o desembargador Manuel José Martinez Lucas, reiterou o seu entendimento anterior, no sentido de que o princípio da unicidade de julgamento pelo Tribunal do Júri não se encontra entre as possibilidades de desaforamento. Além disso, o magistrado destacou o desejo do acusado Luciano de ser julgado na Comarca onde reside e onde ocorreram os fatos.

Seu colega Jayme Weingartner Neto divergiu. No entendimento dele, a situação de Luciano é semelhante a dos demais. Ainda, na avaliação do magistrado, a troca de comarca poderá contribuir para distensionar o julgamento, uma vez que se dará em local mais distante e neutro.

“O escoar do tempo, que em geral mitiga a exaltação, ao esfriar os ânimos, não se tem revelado eficiente – o que, mais que compreensível, é absolutamente natural e previsível – para conter as erupções de emoção e sofrimento que, acompanhando a persecução penal do caso, tendencialmente afloram com mais intensidade nos atos solenes, a própria ritualística a serviço de uma possível catarse”, ponderou.

“O fato ocorreu há sete anos, mas a possibilidade de incidentes emocionais quando da realização da Sessão de Julgamento é atualíssima, pois a dor emana, especialmente, das vítimas sobreviventes e familiares, que seguramente estarão presentes não importa onde”, acrescentou.

“A desterritorialização do local da tragédia, com a convocação da mais distante (geográfica e simbolicamente) Justiça da Capital do Estado, torna muito razoável a conjectura de que a autocontenção dos mais diretamente atingidos será favorecida pelo ambiente mais neutro, menos carregado de lembranças, associações, idiossincrasias. Seja como for, o que está ao alcance da jurisdição é precaver-se e adotar as medidas logísticas e de segurança pertinentes”.

Outro ponto que embasou o voto do magistrado se refere à imparcialidade do júri. Ele citou a pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Methodus, segundo a qual 70,7% dos entrevistados “perderam pessoas queridas no incêndio”.

“No Tribunal do jJri, como mencionei antes, há especial cuidado com a composição do Conselho de Sentença (artigos 448 e 449 do Código de Processo Penal), estendendo-se aos jurados os impedimentos, suspeições e incompatibilidade dos juízes togados, e as próprias recusas estão a serviço da garantia da imparcialidade do júri.

Lido com tais lentes, compreende-se ainda melhor o contorno do desaforamento, que se basta com a dúvida sobre a imparcialidade do júri e permite que a questão seja trazida ao Tribunal por todos os sujeitos processuais, sejam partes (expressamente, “a requerimento do Ministério Público”) ou até mesmo o Juiz de ofício”, considerou Jayme. O desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto acompanhou esse entendimento.

(Marcello Campos)

