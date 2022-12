Rio Grande do Sul Justiça Eleitoral gaúcha realiza a diplomação dos eleitos em 2022

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Serão diplomados o governador eleito e seu vice, um senador, 55 deputados estaduais e 31 deputados federais

A diplomação dos eleitos no Rio Grande do Sul em 2022 acontecerá na próxima segunda-feira (19) a partir das 17h, no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A Diplomação é o ato em que a Justiça Eleitoral atesta efetivamente quem são os eleitos e seus suplentes, ficando oficialmente habilitados a exercerem os mandatos que iniciam com a posse em 1o. de janeiro de 2023.

A solenidade será conduzida pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Desembargador Francisco José Moesch. Caberá a ele e ao governador eleito Eduardo Leite os únicos pronunciamentos previstos para o ato. Serão diplomados o governador eleito e seu vice, um senador, 55 deputados estaduais e 31 deputados federais.

Apenas os dois suplentes de senador receberão diplomas na cerimônia. Os demais suplentes deverão retirar o documento físico no TRE posteriormente ou obter versão online pelo site da Justiça Eleitoral. O acesso à solenidade só será permitido às pessoas devidamente credenciadas pelo TRE-RS.

Lugares e transmissão

Haverá espaços específicos para posicionamento da imprensa no ambiente. Este arranjo, assim como o número de profissionais credenciados, será ajustado em reunião entre a Assessoria de Comunicação (Ascom) do TRE-RS e os representantes dos veículos de comunicação. O encontro para estas definições será nesta sexta-feira 16, às 14:30h, no próprio local da diplomação.

Além da cobertura da imprensa credenciada, o TRE-RS terá fotógrafo exclusivo para registro do evento, assim como haverá produção de imagens em vídeo pela equipe da Ascom. As fotos serão disponibilizadas no site do TRE-RS. Não será permitida no auditório a presença de fotógrafos, cinegrafistas ou assessores de imprensa ligados aos diplomados.

A Diplomação será transmitida exclusiva e integralmente pela TV Assembleia, com veiculação nos seus canais e também pelo canal YouTube do TRE-RS.

Serviço:

O que: Diplomação dos eleitos em 2022

Quando: 19 de dezembro de 2022, segunda-feira, 17h

Onde: Auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Av. Aureliano de Figueiredo Pinto 80, 3º andar

