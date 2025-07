Polícia Tribunal do Júri condena homem que tentou matar ex-companheira dentro de hospital na fronteira gaúcha

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Homem efetuou cinco disparos dentro da Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento Foto: Divulgação Homem efetuou cinco disparos dentro da Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem de 44 anos, acusado de tentar matar a ex-companheira dentro da Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão em regime fechado.

O julgamento no Tribunal do Júri, que terminou na noite de quarta-feira (9), durou cerca de 13 horas. Rodrigo Nunes Moreira está preso e não poderá recorrer em liberdade da sentença.

Foram ouvidas quatro testemunhas de defesa, a vítima e o réu. A juíza Thaís de Prá presidiu o julgamento. Os jurados reconheceram a responsabilidade do réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

Conforme a denúncia do MP (Ministério Público), por volta das 19h do dia 23 de novembro de 2012, no Centro de Santana do Livramento, a vítima caminhava com a mãe nas proximidades da Santa Casa do município, quando ambas foram abordadas pelo réu. Segundo a acusação, ele parou o carro na rua e forçou a ex-companheira a entrar no veículo.

Diante da recusa, o réu sacou uma arma que portava na cintura. A denúncia relatou que, naquele momento, a mãe da vítima tentou intervir, posicionando-se entre os dois. Ainda assim, o réu efetuou um disparo, que não atingiu a vítima. A mulher, então, correu em direção ao hospital em busca de proteção.

Ao vê-la entrando no prédio, o réu foi atrás dela e disparou, dentro da sala de recepção do plantão, mais um tiro, que atingiu a mão direita da ex-companheira.

De acordo com o MP, mesmo após a mulher cair no chão, o réu se aproximou e efetuou mais um disparo, atingindo-a na cabeça. No total, segundo a acusação, foram feitos cinco disparos dentro do hospital. A mãe da vítima ainda tentou segurar o homem na tentativa de impedi-lo de matar a filha.

A vítima foi hospitalizada e sobreviveu. O crime teria sido motivado pelo fato de o homem não aceitar o fim do relacionamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/tribunal-do-juri-condena-homem-que-tentou-matar-ex-companheira-dentro-de-hospital-na-fronteira-gaucha/

Tribunal do Júri condena homem que tentou matar ex-companheira dentro de hospital na fronteira gaúcha

2025-07-10