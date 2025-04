Mundo Trump está blefando? Para economista que previu a crise global de 2008, sim

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Nouriel Roubini acredita que a Casa Branca vai recuar parcialmente no tarifaço. (Foto: Bloomberg)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O economista Nouriel Roubini, que ficou famoso por ser um dos poucos a prever a crise global de 2008, acredita que o presidente americano, Donald Trump, vai recuar, ao menos parcialmente, no tarifaço global anunciado nesta semana.

Em um encontro de economistas e líderes empresariais às margens do Lago Como, em Cernobbio, na Itália, nessa sexta-feira (4), Roubini afirmou que o “cenário base” é que Trump acabará recuando e reduzirá suas tarifas pela metade, deixando os EUA com um crescimento econômico entre 1% e 1,5% neste ano. Nesse caso, o Federal Reserve manteria as taxas de juros inalteradas.

“Se ele for racional, ele vai reduzir as tensões”, disse Roubini, que trabalhou como economista na Casa Branca durante o governo Clinton. “Ele está dizendo que, a menos que alguém lhe faça uma oferta ‘fenomenal’, ele não recuará, mas precisa dizer isso, porque, se admitir que vai negociar e reduzir as tensões, perde sua vantagem”, acrescentou.

Sua visão não é inteiramente compartilhada por outros economistas de peso. Também presente ao evento, o ex-mega investidor Mohammed El-Erian alertou que o problema é que outros países podem relutar em fazer concessões a Trump se perceberem que o processo será prolongado.

“A redução das tensões exige que ambos os lados cooperem, e para isso é preciso confiança de que não se trata de um processo em várias rodadas, no qual se renegocia a cada momento”, disse El-Erian, atualmente presidente do Queens’ College, em Cambridge. “Isso (a confiança) não existe no momento.”

O próprio Trump não deu sinais de recuar, em uma publicação na Truth Social. “Para os muitos investidores que estão vindo para os Estados Unidos e investindo quantias massivas de dinheiro, minhas políticas nunca mudarão”, declarou.

Apesar da turbulência nos mercados de ações dos EUA, Roubini observou que Trump não está tão focado no mercado acionário como antes, o que lhe dá tempo para manter sua posição antes de mudar de estratégia.

Roubini acredita que o custo político de Trump manter seu plano tarifário atual é tão alto que é evidente que ele mudará de abordagem em algum momento.

“Se ele exagerar, teremos uma recessão neste ano. Se houver uma recessão neste ano, ele perderá as eleições de meio de mandato. Se perder as eleições de meio de mandato, seu plano MAGA de dominar os Estados Unidos para sempre será destruído”, disse Roubini.

“Então, se ele tiver um mínimo de inteligência, saberá que precisa reduzir as tensões.”

No médio prazo, Roubini tem uma visão otimista, prevendo que avanços tecnológicos, como a inteligência artificial, impulsionarão ganhos de produtividade e um crescimento econômico mais forte.

“Mickey Mouse poderia estar no poder nos Estados Unidos, e ainda assim o país teria um crescimento de 4% até o fim da década”, afirmou.

“Vamos passar de um crescimento de 2% para 4%, talvez até 6% até 2040. Isso é o fator mais relevante, independentemente de qualquer outra coisa. Mesmo Trump, com suas políticas ruins, não pode atrapalhar a inovação tecnológica.”

Apesar das fortes quedas nas bolsas americanas nos últimos dias, Roubini observou que Trump não está tão focado no mercado acionário como antes, o que lhe dá tempo para manter sua posição antes de mudar de estratégia.

“Ele se preocupa mais com o mercado de títulos e com o dólar. A maior parte do mercado de ações pertence a 10% da população. Então, uma correção no mercado acionário não importa tanto, enquanto rendimentos mais baixos dos títulos beneficiam sua base, que tem hipotecas, empréstimos estudantis, financiamentos de automóveis, cartões de crédito e empréstimos pessoais (cujos juros acompanham as taxas dos títulos americanos).”

Os juros pagos pelos títulos americanos — e que influenciam nos custos das hipotecas e dos financiamentos estudantis — recuaram nos últimos dias. Quando as ações têm perdas, investidores buscam ativos mais seguros, como os títulos do Tesouro americano. Uma maior demanda leva a uma queda no rendimento, ou seja, nos juros pagos. (Com informações da agência Bloomberg)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/trump-esta-blefando-para-o-economista-que-previu-a-crise-global-de-2008-sim/

Trump está blefando? Para economista que previu a crise global de 2008, sim

2025-04-04