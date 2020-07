Rio Grande do Sul Um ex-jogador de futebol e vereador licenciado foi preso em Esteio por suspeita de tráfico de drogas

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Márcio Alemão foi flagrado ao deixar residência monitorada pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação/Câmara de Vereadores de Esteio)

A Polícia Civil prendeu na madrugada desta quinta-feira (9) o ex-jogador de futebol e vereador licenciado de Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre) Márcio Anderson Schmitz, 36 anos, conhecido como “Márcio Alemão” (PT), por suspeita tráfico de drogas. Ele foi abordado por agentes da corporação quando deixava uma casa no bairro Parque Amador acompanhado de outro indivíduo, a bordo de um veículo.

Durante a operação, os agentes apreenderam na residência dezenas de porções de maconha e cocaína com alto grau de pureza, além de uma balança de precisão, equipamentos para embalagem de entorpecentes, uma máquina de cartão-de-crédito, munição de calibre 22, celulares e uma quantia não informada em dinheiro.

De acordo com a 2ª DP (Delegacia de Polícia) de Sapucaia do Sul, a casa vinha sendo monitorado desde o mês passado, após uma denúncia indicar que o local seria um ponto ligado ao tráfico. Investigadores constataram, desde então, que havia uma intensa movimentação por parte de Schmitz e do segundo homem.

O parlamentar está afastado da Casa há mais de um mês, conforme ressaltou a Mesa Diretora: “A Câmara Municipal de Esteio informa que o vereador Márcio Alemão entrou em licença de suas funções, por tempo indeterminado, em 3 de junho. Na ocasião, o parlamentar alegou motivos pessoais para o afastamento e não está recebendo remuneração. Atualmente, o cargo está ocupado pelo suplente Assis Brasil, que tomou posse em 9 de junho”.

Antes de ingressar na polícia, “Márcio Alemão” foi jogador de futebol. Com passagens pelas categorias de base da Dupla Grenal, ele chegou a vestir a camisa do Futebol Clube do Porto, de Portugal, onde foi treinado por José Mourinho.

Reincidência

Esse não foi o primeiro incidente envolvendo o nome de Schmitz. Informações extraoficiais apontam que ele já havia sido detido junto com a esposa, por conduzir um automóvel Hyundai HB20 com placas clonadas, em setembro do ano passado. Meses antes, envolveu-se em um acidente de trânsito, ao bater um carro Citroen contra uma viatura da BM (Brigada Militar), e foi libertado mediante o pagamento de fiança, após negativa em passar pelo teste do bafômetro.

(Marcello Campos)

