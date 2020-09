Porto Alegre Um novo lote de lojas e terrenos do governo do Estado está à venda em Porto Alegre e outras duas cidades

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Imóveis incluem espaços comerciais na avenida Getúlio Vargas, bairro Menino Deus. (Foto: Carolina Greiwe/SPGG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A retomada do processo de licitações para venda de terrenos e espaços comerciais de propriedade do governo do Rio Grande do Sul entrou neste mês em uma nova etapa, com 16 novas unidades. São dez unidades em Porto Alegre, cinco em Montenegro (Vale do Caí) e uma em São Sepé (Região Central). O objetivo é enxugar o patrimônio e incrementar o caixa.

Dentre os destaques em oferta está um terreno de 710 metros-quadrados de área na avenida Ipiranga, bairro Praia de Belas, na capital gaúcha. A avaliação é de R$ 2,71 milhões. Também há diversas lojas em bairros da área central da cidade.

Em Montenegro, serão disponibilizados para concorrência cinco terrenos urbanos com benfeitorias, mesma característica do lote de São Sepé.

Os bens licitados pertenciam ao Ipe (Instituto de Previdência do Estado) e estão incluídos em dois editais de concorrência divulgados pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações do Estado), vinculada à SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão).

As propostas para serão conhecidas no dia 10 de setembro, às 14h30min. Além disso, outros seis lotes estão agendados para 24 de setembro, às 14h. Se todos forem vendidos, a receita pode chegar a R$ 5,17 milhões, sem contar as despesas que deixarão de gerar aos cofres públicos estaduais.

Interessados em participar dos certames podem acessar dados sobre os imóveis ou obter informações sobre a habilitação para o certame por meio do site da Celic, informando o número do edital. O endereço é www.celic.rs.gov.br.

Lojas

– Avenida Getúlio Vargas nº 690 / loja 680 (Porto Alegre): área útil de 34 m². Avaliação de R$ 191 mil;

– Avenida Getúlio Vargas nº 690 / 684 (Porto Alegre): área útil de 36 m². Avaliação de R$ 209,5 mil;

– Avenida Getúlio Vargas nº 688 (Porto Alegre): área útil de 33 m². Avaliação de R$ 196 mil;

– Rua General Caldwell nº 628 (Porto Alegre): área privativa total de 58 m². Avaliação: R$ 236 mil;

– Rua General Caldwell nº 624 (Porto Alegre): área útil de 35 m². Avaliação de R$ 155 mil;

– Rua Vicente da Fontoura nº 942 / loja 1 (Porto Alegre). Área privativa de 35 m². Avaliação de R$ 135,5 mil;

– Rua Vicente da Fontoura nº 956 / loja 3 (Porto Alegre). Área útil de 35 m². Avaliação de R$ 135,1 mil.

– Avenida João Pessoa nº 1.494 / loja 4 (Porto Alegre): área construída de 137 m². Avaliação: R$ 330,8 mil;

– Praça Piratini nº 109 (Porto Alegre): área privativa de 29 m². Avaliação: R$ 120,2 mil.

Terrenos

– Avenida Ipiranga nº 565 (Porto Alegre). Área do terreno: 710 m². Avaliação de R$ 2.711.140,42;

– Rua Otaviano Moojen s/nº (Montenegro). Área do terreno: 501 m². Área da benfeitoria: 60 m². Avaliação de R$ 103 mil;

– Rua Carlos Kohler s/nº (Montenegro). Área do terreno: 400 m². Área da benfeitoria: 95 m². Avaliação de R$ 154 mil;

– Rua Helmuth da Costa Viana nº 35 / lote 19 (Montenegro). Área do terreno: 363 m². Avaliação de R$ 121,1 mil;

– Rua Jorge Guilherme Moojen nº 503 / lote 18 (Montenegro). Área do terreno: 300 m². Avaliação de R$ 160.100;

– Rua Otaviano Moojen nº 200 (Montenegro). Área do terreno: 420 m². Avaliação de R$ 166,8 mil;

– Rua Antão de Faria nº 260 (São Sepé). Área do terreno: 147 m². Avaliação de R$ 52 mil.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre