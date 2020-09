Rio Grande do Sul Viadutos da Freeway, em Santo Antônio da Patrulha e Osório, serão interditados a partir de segunda-feira no RS

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Intervenção não afetará tráfego na rodovia Foto: CCR ViaSul/Divulgação Intervenção não afetará tráfego na rodovia. (Foto: CCR ViaSul/Divulgação) Foto: CCR ViaSul/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir da próxima segunda-feira (21), haverá bloqueio total do tráfego sobre dois viadutos da Freeway: no km 32,1 – em Santo Antônio da Patrulha, e no km 4,8 – em Osório.

A interrupção é necessária para o início do alteamento propriamente dito, que consiste no levantamento da plataforma dessas obras de arte para reconstrução dos pilares de sustentação das mesmas. A CCR ViaSul destaca, no entanto, que os serviços não afetarão o trânsito na Freeway.

No viaduto Estrada Chico Loma, em Santo Antônio, o alteamento inicia já nesta segunda e o bloqueio deve acontecer pelos próximos 45 dias, aproximadamente. As alternativas para o tráfego urbano do local serão os viadutos do km 34 e do km 26.

Já em Osório, o levantamento do viaduto está previsto para começar na segunda-feira seguinte (28), mas o bloqueio do tráfego sobre a estrutura será antecipado para a realização de serviços preliminares ao alteamento, com liberação prevista durante a segunda quinzena de novembro.

Nesse período, os usuários de estradas adjacentes e que utilizam a RSC-101 em direção à Freeway – BR-290, deverão utilizar a ERS 030 como rota alternativa. A CCR ViaSul destaca que ambos bloqueios e desvio de trânsito serão comunicados por ostensiva sinalização nos locais. Reforça, ainda, que os motoristas redobrem a atenção nesses trechos em função das interrupções.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul