Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

A história de João de Deus, médium condenado à prisão por abusos sexuais e outros crimes, é o tema da nova série documental da Globoplay. O programa estreou nesta terça-feira (23), na TV Globo, e na plataforma de streaming. Ele também será exibido pelo Canal Brasil, parceiro do projeto, a partir desta quarta-feira (24).

Com criação de Pedro Bial, a série Em Nome de Deus mostra os bastidores de um dos maiores escândalos de abuso sexual do país. Mais que isso, contudo, expõe detalhes sobre a vida e a atividade do médium antes da fatídica noite de 7 de dezembro de 2018, quando Bial entrevistou a holandesa Zahira Mous. Tímida e camuflada, mas extremamente corajosa, a ex-paciente revelou ter sofrido abuso do famoso médium – e acabou abrindo espaço para que centenas de mulheres viessem a público relatar que também sofreram violência sexual nas mãos dele.

A produção é conduzida pelo relato de vítimas de João de Deus. Sete delas, de diferentes regiões do Brasil, concordaram em mostrar o rosto pela primeira vez e protagonizam as cenas mais impactantes do documentário. Sem nunca terem se encontrado, elas se unem em uma roda viva para conversar e ajudar uma às outras a superar os traumas vividos dentro da casa Dom Inácio.

“Foi um trabalho de meses para convencer essas mulheres a falar na frente das câmeras. Mas todas aceitaram participar, porque queriam conhecer a Zahira. Elas tinham essa vontade de conhecer a mulher que fez tudo isso se tornar possível. Foi um momento muito bonito de presenciar”, revela Camila Appel, repórter que assina o roteiro ao lado do também diretor Ricardo Calil.

Uma das condenações de João de Deus é baseada em uma denúncia que nunca tinha sido noticiada: a da atriz Deborah Kalume, ex-mulher do cineasta Fábio Barreto. Ele entrou em coma profundo em 2009, após sofrer um acidente de carro.

“Fui lá em 2012, dois anos e meio depois do acidente. Eu fui com pai dele, Barretão. E acho que foi assim, talvez a última alternativa de milagre que eu quis, acreditei. Ele perguntou se eu tava de sutiã. Falei que sim. Ele falou, ‘pode tirar?‘ Quando fui desabotoar o sutiã, me deu uma sensação ruim. Mas ao mesmo tempo me culpei. Você tá louca? Você tá… é uma espécie até de culpa de você pensar algo de errado daquele homem. Em algum momento ele botou a mão em cima da calça, do pênis dele, eu congelei. Fechei o olho. Ele mandava abrir o olho. Eu não consegui fazer nenhum movimento. Ele falou que eu tava atrapalhando essa cura porque eu não tava confiando nele. Então, eu tava atrapalhando. Que era pra eu relaxar. Aí ele… me colocou em pé. Começou a apertar o bico do meu seio. Veio por trás de mim. Começou a se esfregar. Ele fazia tudo isso rezando Ave Maria”, relata. Depois dez anos em coma, Fábio Barreto morreu em novembro do ano passado. As informações são da revista Veja e do portal de notícias G1.

