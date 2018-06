22º Congresso Odontológico Rio-Grandense ocorrerá entre os dias 28 e 30 de junho em Porto Alegre

Entre os dias 28 e 30 de junho, acontecerá o 22º Congresso Odontológico Rio-Grandense, no Centro de Eventos da Pucrs (Avenida Ipiranga, 6681), em Porto Alegre. O evento visa apresentar uma perfeita combinação entre bases científicas e clínicas e o que há de mais relevante e atual no que diz respeito a tratamentos ortodônticos. O tema deste ano será conhecer para transformar.

A Align Technology estará presente no congresso e realizará no dia 28/06 a atividade “Do Analógico ao Digital” que terá como palestrante o novo diretor clínico da Align Technology, o doutor Renato Mussa, que apresentará o sistema Invisalign, alinhador transparente que já transformou o sorriso de mais de cinco milhões de pacientes ao redor do mundo. Na ocasião serão apresentados ainda casos clínicos, mostrando que o produto atua desde os casos mais simples até os mais complexos.

Outro ponto que será apresentado pelo doutor Renato na atividade é o funcionamento do scanner intra-oral iTero Element, comercializado pela Align Technology do Brasil. O equipamento é tido como uma inovação para os profissionais odontologistas e oferece ao paciente a possibilidade de visualizar em tempo real, e de forma nítida, qual será o processo de tratamento e uma previsão de como ficarão seus dentes.

Inscrições pelo site: http://eventos.abors.com.br/siteshow/home/75.

Serviço

Data: 28 de junho

Horário: 9h às 12h

Local: Centro de Eventos da PUCRS – Porto Alegre

