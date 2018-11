50 moradores da Restinga Velha ganham diploma em curso de alta gastronomia e confeitaria

Uma oportunidade de entrar no tão sonhado mercado de trabalho e melhorar de vida. Cinqüentas moradores do bairro Restinga Velha se dedicaram e, agora, estão com o diploma de auxiliar de cozinha, auxiliar de confeitaria e garçom do Curso de Alta Gastronomia realizado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Restinga e Centro Social Pe. Pedro Leonardi. A formatura ocorreu na tarde desta terça-feira, dia 06 de novembro, no Centro Social Pe. Pedro Leonardi (Rua Chácara do Banco, 71).

A segunda turma, formada por jovens, adultos e terceira idade, se reuniu todas as segundas, terças e quartas pela tarde, de setembro a novembro, e recebeu ensinamentos teóricos e práticos sobre culinária, alta gastronomia, serviço e nutrição. Os professores foram o chef de cozinha italiano Jacopo Carandini, a nutricionista Raquel Leal, a confeiteira Pâmella Petersen e o maître Valmir Grossini. “Não foi um caminho muito fácil para essa gurizada, pois exigiu dedicação e muito estudo. Mas eles chegaram lá”, afirma Claudionir Ceron, diretor do Centro Social Pe. Pedro Leonardi.

A terceira turma está prevista para março de 2019.

