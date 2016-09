9 de setembro: Dia do Médico Veterinário

Em 9 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Médico Veterinário. A data é celebrada neste dia, pois em 1933 foi publicado o decreto do presidente Getúlio Vargas normatizando as condições e os campos de atuação, bem como a exigência de diploma de curso superior para o exercício profissional.

De lá para cá, os profissionais ganharam mais importância e responsabilidades. O mercado pet no Brasil, por exemplo, é segundo no mundo em faturamento e o país também é o maior exportador mundial de carnes. Estas atividades contam com médicos veterinários para que os processos ocorram com mais seriedade e segurança. Já os problemas relacionados à saúde pública, como raiva, dengue e leptospirose dão aos médicos veterinários desafios de contribuir também para a saúde pública de forma muito importante

Para o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do RS, Rodrigo Lorenzoni, a profissão tem muito a contribuir para a saúde humana, animal e ambiental. “São mais de 11 mil médicos veterinários em atuação no nosso estado, que colaboram com a saúde, a economia e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do país”, afirma.

Os médicos veterinários atuam em mais de 80 diferentes áreas. Desde a saúde de pequenos animais, passando pela pesquisa de medicamentos e até na segurança dos alimentos de origem animal. Para saber mais sobre a profissão acesse o site do CRMV-RS (www.crmvrs.gov.br).

Nesta semana, o CRMV-RS colocou no ar a mais nova campanha de valorização profissional. Intitulada “A vida com sinal da sua presença”, o material mostra que o trabalho do médico veterinário está presente em várias áreas da vida da sociedade.

