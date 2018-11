931 prematuros nascem por dia no Brasil

17 de novembro é lembrado mundialmente como Dia Mundial da Prematuridade A campanha tem como objetivo alertar sobre o crescente número de partos prematuros, como preveni-lo, informar sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, para sua família e para a sociedade, além de trabalhar junto as equipes o melhor atendimento e cuidado. No mundo todo, monumentos e prédios públicos são iluminados de roxo para chamar a atenção para a causa. No Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Passo Fundo, referência no atendimento de gestações de alto risco e prematuros, esta causa ganha espaço e um treinamento foi realizado nesta sexta-feira (16) com as equipes que atendem gestantes e bebês prematuros.

O tema abordado “Relações interprofissionais no cuidado com o prematuro” foi ministrado pela enfermeira, mestre em Pediatria pela PUC e Vice-diretora Executiva da ONG Prematuridade.com, Aline Carla Hennemann. Aline trouxe para as profissionais questões relacionadas ao Método Canguru, a importância do trabalho interprofissional e os benefícios que estes dois trazem aos bebês prematuros. “O Método Canguru é uma política do SUS composta por ações voltadas para a atenção humanizada e qualificada ao recém-nascido e sua família. Ele é composto por três etapas e inicia antes mesmo do bebê, nascer, com a orientação à gestante”, explica a especialista em materno-infantil, pontuando ainda que, estas ações não exigem grandes investimentos em tecnologia e financeiros, mas sim, na qualificação dos profissionais e trabalho interdisciplicar. “O cuidado interdisciplinar está diretamente ligado na qualidade do paciente após a alta hospital”.

Conforme Aline, as três etapas do Método Canguru envolvem o identificar situações de risco no pré-natal e orientar a família, aproximar a família da criança, realizar a posição canguru o mais precoce possível, apoio e orientação da família, auxílio para continuidade da amamentação e prática da posição canguru e por fim, o acompanhamento das primeiras semanas do bebê pós alta hospitalar. “Alguns dos benefícios do método são: menor de tempo de interação; aumento do aleitamento materno; aumento do vínculo entre a família; menos episódios de paradas respiratórias durante o sono; diminuição da infecção hospitalar, controle e alívio da dor; acolhimento do bebê e família e promoção do contato pele a pele”.

Atenção para os dados

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde o nascimento de bebês prematuros corresponde a 12,4% do total. Nascem 931 prematuros por dia, o equivalente a 40 por hora. No HSVP, até início de novembro, 382 bebês foram atendidos no Centro de Tratamento Intensivo Neonatal e destes, 94% tiveram alta. O Método Canguru é preconizado pela equipe, bem como, a humanização no atendimento.

Diante deste dado, o Novembro Roxo busca chamar a atenção dos governantes e formadores de opinião sobre a importância desse tema, refletindo sobre a qualidade do atendimento oferecido aos prematuros e às suas famílias e clamando por políticas públicas de prevenção e tratamentos modernos, adequados e mais humanos.

