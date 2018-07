A atriz Deborah Secco lembra resultado de dieta radical: “fui parar no hospital”

Ícone de beleza e boa forma, Deborah Secco já surpreendeu os fãs ao exibir a barriga seca e definida. O visual é o resultado da combinação entre treinos e alimentação equilibrada, que incluiu até brigadeiro de colher. A atriz, no entanto, contou que na infância se achava feia comparada aos irmãos e que na juventude acreditava que precisava estar com a silhueta fina para conseguir bons papeis e fez dietas radicais para conquistar o shape sequinho. “Meu corpo explodiu: tinha muito sono, um cansaço extremo e sintomas de depressão. Fui parar no hospital”, relatou à revista “Boa Forma”.

Capa da publicação, ela também contou à revista que demorou para se enxergar como uma mulher bonita e que todas suas fotos passavam por retoques antes da postagem: “Tirava a celulite das pernas e do bumbum, removia olheiras, manchas no rosto… Meu marido foi quem chamou minha atenção: disse que eu estava fazendo mal para outras mulheres. A ficha caiu!”.

Atriz não se preocupa mais tanto com a aparência

Depois do susto, Deborah declarou que entendeu que sua carreira ia muito além da forma física. “Quem disse que tenho que ser magra para pegar bons papéis? Hoje sei que posso fazer outros personagens, mas precisamos lutar contra essa ditadura da magreza. Tenho uma genética que me ajuda a ser magrinha, sei disso. Eu amo comer, e seria muito infeliz se precisasse viver de omelete! Meu prato é de pedreiro. Meu marido fica horrorizado. Mas é comida real oficial”, afirmou a mãe da pequena Maria Flor, de 2 anos, sempre clicada em momentos fofos pela atriz.

Em outra ocasião, Deborah se classificou como alguém doente quando se trata de emagrecimento. “Tento me curar todos os dias. Passei a vida inteira tomando remédio – e ainda tomo. A gente é criada num País machista e preconceituoso. A magreza e a beleza sempre estão muito associadas ao sucesso e ao fracasso da vida de todo mundo. Como sempre sustentei a minha família, tinha uma necessidade de ser magra”, comentou.

Filha

Deborah desabafou ao contar o seu dilema ao ter que deixar a filha, Maria Flor, em casa para gravar a novela “Segundo Sol”, trama das 21h na Globo. Em um texto emocionante em suas redes sociais, ela falou sobre a dor que sente por ter que se ausentar da rotina da herdeira.

“Fico pensando se é difícil para você [Maria Flor] entender as ausências da mamãe. Eu sei que é difícil para mim, quando o papaizinho me manda esses vídeos ou fotos e eu percebo que não estava aí. Mas quando você crescer, você vai entender que a vida pede jogo de cintura, que a gente abre mão de momentos incríveis para estar em outros momentos tão incríveis quanto, especialmente se você amar a profissão que escolher”, disse ela.

Deborah ainda falou sobre a visão que deseja que a filha tenha da mãe. “Não só a minha vida privada ganhou mais sentido com você. Meu trabalho também ganhou mais importância porque você existe e quero que você possa sentir orgulho de quem sou. Que esses momentos únicos se multipliquem, e que essa sua mamãe aqui possa estar sempre junto. Mesmo que durante as novelas esse sempre seja ‘menos maior’ do que sempre”. A artista é casada com Hugo Moura.

