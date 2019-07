A atriz Jennifer Aniston e seu ex-marido se uniram para a despedida de cadela sobre a qual tinham guarda compartilhada

A atriz Jennifer Aniston e o ex-marido Justin Theroux se reuniram na tarde de domingo (28) por um motivo muito triste: a morte da cadela Dolly.

Em um registro no Instagram de Theroux, é possível observar detalhes da despedida emocionante que a cadela recebeu. Coberta com flores e envolta em um cobertor branco, como sua pele, Dolly passou seus últimos minutos de vida ao lado de quem a resgatou e cuidou dela com muito amor.

Em uma das fotos, é possível ver as mãos de Jennifer e Justin entrelaçadas sobre o corpo do animal. “Hoje, no pôr do sol, após uma batalha heroica… a mais leal integrante de nossa família e protetora, Dolly A., aposentou sua espada e escudo. Ela estava cercada pelos familiares”, escreveu Justin, na legenda da foto.

Eles mantiveram um relacionamento de sete anos, entre 2011 e 2018. O casal se casou em uma cerimônia íntima em casa, em Los Angeles, em 2015. Entretanto, em fevereiro de 2018, os dois anunciaram a separação por meio de um comunicado no qual declaravam ter sido uma “decisão mútua e tomada com amor no final do ano passado”. “Somos dois melhores amigos que decidiram se separar como um casal, mas estamos ansiosos para continuar nossa amizade”, declararam à época.

Volta a TV

Mais de 10 anos após o fim de Friends, série de TV que a catapultou para o estrelato, Jennifer Aniston vai retornar à TV. A gigante da tecnologia Apple anunciou a compra dos direitos da nova série estrelada e produzida por Jennifer e pela atriz Reese Whiterspoon. O drama conta o dia a dia de uma equipe de um telejornal matutino. O programa tem estreia prevista para o outono no hemisfério norte, entre setembro e dezembro, e já tem confirmadas duas temporadas, cada uma com dez episódios.

De acordo com o The Hollywood Reporter, Jennifer receberá a bagatela de mais de US$ 1,1 milhão (R$ 4,1 milhões) por cada episódio do drama que terá foco na vida de apresentadores de jornais matinais; por enquanto, já são 20 episódios acordados (10 por temporada).

Esse valor alto inclui a porcentagem pelo fato de que as duas serão também produtoras executivas na série.

Para efeito de comparação, a soma é US$ 100 mil (R$ 373,9 mil) maior do que a atriz ganhava por cada episódio das temporadas finais Friends, que ficou no ar entre 1994 e 2004, e a transformou na atriz mais bem paga da televisão em seus últimos anos.

Filme

O último filme lançado por Jennifer, “Mistério no Mediterrâneo”, é um sucesso absoluto na Netflix. A audiência foi tão grande na estreia, em junho deste ano, que se tornou um novo recorde no serviço de streaming.

Segundo a própria empresa, que não costuma comentar números oficiais, quase 31 milhões de acessos únicos (de apenas uma conta, que pode ter outros dispositivos conectados) assistiram ao filme em seus primeiros três dias de exibição.

Como a Netflix já havia explicado, só entram na conta as pessoas que viram mais de 70% de uma atração. Do total, 13,4 milhões dos assinantes fãs de “Mistério no Mediterrâneo” estão nos Estados Unidos e Canadá, enquanto o restante veio de outras partes do mundo.

