A Câmara dos Deputados quer ouvir Ronaldinho Gaúcho sobre os indícios de pirâmide financeira

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (9) um requerimento que convida o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho a prestar esclarecimentos sobre indícios de fraude em operações da empresa 18kRonaldinho, ligada ao ídolo do Barcelona e da seleção brasileira.

O convite foi aprovado na comissão especial liderada pelo deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que discute a aprovação de um projeto de lei para regulamentar o uso de critpoativos – também conhecidas como criptomoedas ou moedas virtuais – no país.

“Recebemos reclamações e agora aprofundaremos na comissão especial que trata do tema na Câmara. Convocamos Ronaldinho e a empresa, além do Ministério Público Federal e a Polícia Federal, para tratar desta suposta pirâmide financeira”, confirmou Aureo Ribeiro a VEJA.

Segundo o site oficial da empresa, a 18K Ronaldinho foi criada em 2015 como “uma marca unissex de relógios esportivos, empresa bem sucedida no Estados Unidos em meio a diversos atletas no mundo todo.” Em 2019, já com o ex-jogador como “embaixador”, foi criado um “novo canal digital foi de trading e cripto ativos com remuneração em multinível”.

A 18K Ronaldinho promete aos clientes rendimentos de até 2% ao dia, supostamente baseados em operações com a criptomoeda Bitcoin. “Ganhe 2% ao dia, sobre seu valor investido, sem indicar ninguém. Você investe a partir de 30 dólares e a empresa quadruplica seu investimento em no máximo 200 dias”, diz a empresa.

O negócio levantou suspeitas de se tratar de uma pirâmide financeira, esquema fraudulento que tem como base a indicação de novos investidores atraídos pela promessa de retorno rápido e alto. Procurados pela reportagem, 18K Ronaldinho e o ex-jogador não se manifestaram até o momento.

Despedida

Ronaldinho Gaúcho segue ativo nos gramados de futebol. O Independiente Santa Fé, da Colômbia, revelou que o atleta atuará com a camisa do clube em amistoso diante do Atlético Nacional, em 17 de outubro.

A informação foi confirmada pelo time colombiano por meio das redes sociais. A equipe batizou a partida de “Despedimo-nos de Dinho no campo”. O evento faz parte da turnê de Ronaldinho, e irá ocorrer no Estádio El Campín, em Bogotá.

Revelado pelo Grêmio, Ronaldinho, vale lembrar, estava impedido de viajar após ter tido o passaporte retido devido dívida por dano ambiental.

Ronaldinho já enfrentou o Atlético Nacional, em 2014, época na qual defendia as cores do Atlético-MG nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na ocasião, os colombianos eliminaram o Galo, atual campeão da competição até então.

Deixe seu comentário: