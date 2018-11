A cantora Daniela Mercury vai à Justiça contra um deputado da Bahia por ofensas em vídeo

A cantora Daniela Mercury apresentou uma queixa na Justiça contra o deputado estadual da Bahia pastor sargento Isidório (PSC) após o parlamentar ter publicado um vídeo com ofensas contra a artista. O parlamentar disse que mantém as críticas e que a cantora idolatra demônios.

No vídeo, o pastor chama Daniela de “escrava de satanás”, “puta”, “endemoniada”, entre outras injúrias. O deputado afirma que a cantora está com “problema de psiquiatra” e desrespeita os símbolos sagrados ao dizer que Jesus é gay, fazendo “sindicato da viadagem”.

Em outro ponto do vídeo, o pastor diz que já foi gay, mas conheceu Jesus e sua vida foi transformada. Ele segue dizendo que “borracha não é pênis” e sexo deve ser feito “com pênis e vagina”, condenando relações homossexuais.

O ataque teria sido motivado pelas críticas feitas por Daniela Mercury dias antes pelo cancelamento, pelo governo de Pernambuco, da apresentação da peça “O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu”, no Festival de Inverno de Garanhuns, onde Jesus seria interpretado por uma atriz transsexual. Em show no mesmo evento, em 21 de julho, ela classificou a decisão de censura e “ignorância absurda”.

Daniela classificou os comentários do pastor de ofensas descabidas e disse que o que motivou a queixa na Justiça foi o ataque à comunidade LGBTI e ao amor entre pessoas do mesmo sexo. “Em mais de 30 anos de carreira e, com todos os posicionamentos que tive na luta por direitos humanos e pelas minorias, nunca fui ofendida de tal maneira”.

Ela disse ainda que, ao lado se sua mulher, Malu Verçosa, construiu uma família em que ensinam respeito, tolerância e solidariedade com todos. “Tratar o meu relacionamento daquela forma é uma ofensa a todos que como eu se apaixonam e amam uma pessoa do mesmo sexo.”

A cantora nega ainda que tenha dito que Jesus é gay e alega que foram feitas montagens com o vídeo de suas críticas para forjar a comparação. “Não era uma manifestação religiosa e sim uma fala indignada contra a censura artística de uma peça teatral.”

O advogado criminalista Ricardo Sidi, que representa a cantora, apresentou a queixa no último dia 1º, na 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais do Fórum de Nazaré, na Bahia. O documento alega injúria com causa de aumento de pena por ter sido praticada na internet, o que leva a atingir mais pessoas.

Segundo Daniela, o vídeo repercutiu nas redes sociais do pastor e de apoiadores dele, além de canais do YouTube. “Hoje, mais de 3 meses depois da divulgação, ainda sou agredida diariamente pela situação que ele criou. As pessoas não vão procurar a verdade. Acreditam no que chega no WhatsApp delas. E o que chegou e se propagou foi a fala do deputado porque foi produzida para tal fim.”

O advogado Sidi lembra ainda que, em abril, o STF (Supremo Tribunal Federal) mudou a regra do foro privilegiado de deputados e senadores e determinou que só permanecerão no STF os processos cujos crimes ocorreram durante o mandato do parlamentar e que estejam ligados às funções do cargo. Como as ofensas do pastor Isidório contra Daniela Mercury não têm relação com seu cargo público, o caso foi enviado à primeira instância.

O pastor afirmou que soube da queixa pela imprensa. Ele alega que não houve calúnia e que “acredita no Judiciário”. “Ninguém pode desrespeitar a opinião alheia. Como pastor evangélico, luto pelo respeito não só aos evangélicos, como aos cristãos de qualquer religião. Se ela quer adorar o demônio, o direito é dela”, disse Isidório.

Questionado sobre o fato de Daniela não citar demônios ou que Jesus é gay em suas críticas, o pastor sustenta que ela deu, sim, as declarações. “Ela diz: ‘Jesus, sou gay’, chama os religiosos de ratos, ela desrespeita o maior símbolo da fé, que é Jesus.” Não há nenhum registro de que Daniela tenha citado religiosos ou comparado-os a animais.

Isidório alega que a cantora “quer aparecer” e que ele sentiu que, como pastor evangélico, não podia se calar “no meio do calor do debate”.

O pastor disse ainda sempre gostou de Daniela Mercury e era fã dela quando “cantava o amor de Julieta e Romeu”, em referência a um dos hits da cantora “Rapunzel”. “Agora que ela está pregando Julieta com Julieta é estranho. […] Mas não tenho nenhuma mágoa, nenhum ódio. Ela é como uma irmã mais velha ou mais nova, não sei a idade dela, e oro para Deus abençoá-la.”

