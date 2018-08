A cantora Demi Lovato usou o mesmo opioide que causou a morte de Prince

A overdose de Demi Lovato pode ter sido causada pelo mesmo opioide que causou a morte do cantor Prince, segundo informou o site TMZ. Demi foi encontrada desacordada em sua casa na madrugada do dia 24 de julho após realizar uma festa em sua casa.

De acordo com a publicação, Demi enviou uma mensagem para um traficante ir até sua casa, em Hollywood Hills, às 4h daquele dia. O traficante levou para Demi oxicodona, um opioide analgésico semelhante a morfina. Segundo fontes do TMZ, este traficante tinha o hábito de comprar drogas do México e, aparentemente, a oxicodona encomendada pela cantora estava misturada com fentanil, um analgésico potente. Fentanil é o opiaceo que causou a morte do cantor Prince e do rapper Lil Peep.

Ainda segundo o TMZ, Demi estava em contato com esse fornecedor de drogas desde abril. Ele teria fugido da casa da cantora assim que notou que ela estava com dificuldade de respirar.

Atualmente, segundo a revista People, Demi Lovato está internada em uma clínica de reabilitação, para onde seguiu assim que teve alta do hospital no início de agosto.

Turnê

Em razão de sua internação em uma clínica de reabilitação, Demi Lovato interrompeu a turnê “Tell Me You Love Me” e cancelou os shows na América do Sul. A cantora ia se apresentar no Chile, Argentina e Brasil em novembro. Em território nacional, a popstar ia passar por São Paulo, no dia 19 de novembro; Rio de Janeiro, no dia 21; Recife, no dia 24; e Fortaleza, no dia 27.

A informação foi confirmada pela empresa argentina DF Entertainment: “Infelizmente Demi Lovato cancelou suas datas da turnê na América do Sul para se concentrar em sua recuperação. A turnê de seis cidades estava programada para visitar Chile, Argentina e Brasil começando no dia 14 de novembro. Os shows na Argentina e Brasil tinham Becky G como convidada especial”. Os fãs poderão pedir reembolso no site da Eventim a partir de 15 de agosto.

Mensagem

Em seu Instagram, Demi refletiu sobre a dependência química e prometeu aos fãs que continuará a batalha contra as drogas: “Eu sempre fui transparente sobre minha luta contra o vício. O que aprendi foi que essa doença não desaparece ou enfraquece com o tempo. É algo que eu preciso continuar superando e ainda não consegui isso. Eu quero agradecer a Deus por me manter viva e bem. Aos meus fãs, eu sou eternamente grata por todo o amor e apoio durante essa última semana e todo o tempo. Seus pensamentos positivos e orações me ajudaram a passar por esse momento difícil. Eu quero agradecer minha família, meu time, e a equipe do Cedars – Sinai que esteve ao meu lado durante todo esse tempo. Sem eles eu não estaria aqui escrevendo essa carta pra todos vocês. Agora eu preciso de tempo para me curar e focar na minha sobriedade e no caminho para a minha recuperação. O amor que todos vocês me mostraram nunca será esquecido e eu estou ansiosa pelo dia em que eu possa dizer que virei a página. Eu vou continuar lutando”.

