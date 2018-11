A cantora Lady Gaga entregou pizzas em um abrigo da Cruz Vermelha na Califórnia após incêndio florestal

Milhares de pessoas tiveram que evacuar suas casas na Califórnia por conta do incêndio florestal que atinge a região desde a última quinta-feira (8). E, na última terça-feira (13), Lady Gaga, que está nesse grupo e precisou deixar sua residência na última semana por causa do fogo, decidiu ajudar alguns dos desabrigados.

Aproveitando o Dia Mundial da Bondade, a cantora visitou o abrigo da Cruz Vermelha (Red Cross), em Los Angeles, e entregou pizzas, cafés e alguns presentes.

“Hoje é meu dia favorito do ano, o Dia Mundial da Bondade. E eu incentivo vocês a fazer uma boa ação, mesmo que ela seja para vocês mesmos”, afirmou a cantora de 32 anos em seu Stories do Instagram.

Segundo o jornal Daily Mail, a cantora passou cerca de 90 minutos no abrigo. Ela tirou fotos, entregou os presentes e ainda cantou para uma mulher de 98 anos que também precisou deixar sua residência por causa do incêndio.

Na última semana, Gaga compartilhou uma imagem em que aparece deixando sua casa em Malibu. Guillermo del Toro e Kim Kardashian foram alguns dos famosos que também precisaram evacuar suas residências por causa do incêndio. Entre os que perderam suas casas estão o ator Gerard Butler e o casal Liam Hemsworth e Miley Cyrus que, segundo agências internacionais, doou US$ 500 mil, o equivalente a R$ 1,9 milhão para ajudar as vítimas que perderam suas casas e entes na tragédia.

Deixe seu comentário: