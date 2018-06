A Casa Branca confirmou a reunião entre Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un para o dia 12 às 9h

As preparações para a reunião de cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, estão indo bem, e os dois têm encontro agendado para as 9h (no horário de Cingapura) em 12 de junho, disse a Casa Branca nesta segunda-feira (4). As informações são da agência de notícias Reuters.

O anúncio do horário da primeira reunião entre os dois líderes ocorreu apenas três dias depois de Trump receber uma delegação de autoridades norte-coreanas na Casa Branca que traziam uma carta de Kim. Trump, que havia cancelado o encontro, anunciou abruptamente que a reunião estava de pé novamente.

Questionada sobre o conteúdo da carta de Kim, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, não quis “entrar nas especificidades da carta”, mas acrescentou que “nós sentimos que as coisas continuam a caminhar e tem sido feito bom progresso”.

“Eu posso lhes dizer que o presidente tem recebido briefings diários sobre a Coreia do Norte de sua equipe de segurança nacional”, acrescentou ela. “E eu também posso lhes dizer que o horário daquela primeira reunião será em 12 de junho às 9h no horário de Cingapura”.

Questionada se a campanha de pressão máxima dos EUA contra a Coreia do Norte continuaria, Sanders disse que a política dos EUA não mudou e que Washington continuava a manter duras sanções sobre Pyongyang.

“Nós temos sanções em vigor, elas são muito poderosas e não tiraríamos essas sanções a menos que a Coreia do Norte se desnuclearizasse”, afirmou Sanders.

Trump disse na semana passada que ele não queria mais usar o termo “pressão máxima” para descrever sua campanha porque a Coreia do Norte estava sendo mais cooperativa, ainda que os Estados Unidos estejam mantendo suas sanções.

Militares

Os três militares mais graduados da Coreia do Norte foram afastados de seus cargos, disse uma autoridade de alto escalão dos Estados Unidos, uma medida que, segundo analistas, pode ajudar os esforços do líder norte-coreano, Kim Jong-un, para reativar o desenvolvimento econômico e interagir com o mundo.

Kim está se preparando para a cúpula com Trump, em Cingapura, o primeiro encontro do tipo entre um líder do regime e um presidente norte-americano no exercício do cargo.

Uma autoridade dos EUA, que falou no domingo sob condição de anonimato, confirmou uma reportagem da agência de notícias sul-coreana Yonhap segundo a qual os três militares mais graduados da Coreia do Norte foram substituídos.

A motivação de Kim ainda não é clara, mas analistas disseram que a reformulação permite a ele e ao partido governista endurecer o controle sobre o Exército do Povo Coreano em um momento crítico de engajamento internacional e desenvolvimento doméstico.

“Se Kim Jong-un estiver determinado a fazer as pazes com os EUA e a Coreia do Sul e abdicar pelo menos de parte do programa nuclear, terá que colocar a influência do Exército do Povo Coreano em uma caixa e mantê-la ali”, disse Ken Gause, diretor do Grupo de Assuntos Internacionais da CNA, uma organização de pesquisa e análise sem fins lucrativos.

