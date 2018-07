A Croácia eliminou a Rússia nos pênaltis por 4 a 3 e volta às semifinais após 20 anos

Em um jogo embalado por emoção, drama, lágrimas e muitos aplausos no fim, a Croácia derrotou a anfitrã Rússia por 4 a 3 nos pênaltis e chegou mais uma vez às semifinais de um Mundial, coisa que não acontecia desde a primeira vez que disputou como país independente da ex-Iugoslávia.

Após empate no tempo normal por 1 a 1, e outro empate por 1 a 1 na prorrogação, o time xadrez voltou a se dar bem nas cobranças de pênaltis – já tinha eliminado a Dinamarca assim – em um Estádio de Sochi lotado de torcedores russos. Agora, vai enfrentar a Inglaterra, tentando superar a equipe do Mundial de 1998, quando perdeu para a campeã França na semifinal, mas terminou em terceiro lugar ao derrotar a Holanda em seguida.

A Rússia deixou a competição triste, sob lágrimas, depois de conseguir heroicamente levar a decisão para os pênaltis, mas bastante aplaudida pela torcida, se despedindo de um Mundial de sucesso de público, e com a melhor participação desde o fim da União Soviética – desde 1994 não saía da fase de grupos.

Jogo

Empolgada pela boa campanha, a Rússia foi para cima da Croácia no início da partida e em menos de cinco minutos criou duas chances de gol, animando a torcida que lotou o estádio Fisht, em Sochi. Primeiro com Cheryshev, aos 2 minutos, depois com o grandalhão Dzyuba, que soltou uma bomba, que bateu no zagueiro Vida.

Após os 10 minutos, no entanto, a Croácia passou a dominar as ações da partida. Com mais posse de bola (65% a 35% da Rússia), o time croata foi crescendo na partida, mas não conseguia criar chances claras de gol. Aos 28 minutos, em sua melhor oportunidade, Perisic cabeceou após cruzamento de Vrsaljko.

A Rússia, jogando então nos contra-ataques e forte na marcação, aproveitou com eficiência um deles e abriu o placar aos 30 minutos. Após boa triangulação de Cheryshev com Dzyuba, o camisa 6 acertou um lindo chute de esquerda, de fora da área, no ângulo de Subasic. Foi o quarto gol de Cheryshev na competição.

Após o gol, a Croácia começou uma pressão maior sobre a Rússia e logo chegou ao empate. Aos 39 minutos, numa descida rápida pela esquerda, o atacante Mandzukic entrou na área e deu um passe perfeito para Kramaric empatar de cabeça. Primeiro tempo equilibrado e com um empate justo.

2º tempo

Aos 6 minutos, Kramaric, autor do gol croata, teve a primeira boa oportunidade da segunda etapa e tentou uma bicicleta, mas pegou fraco na bola, facilitando a defesa de Akinfeev. Pouco depois, aos 14 minutos, Perisic quase virou o jogo ao pegar uma sobra na grande área e chutar na trave direita do goleiro russo.

Depois disso, os dois técnicos mexeram nas equipes e o jogo passou a ficar mais equilibrado e sem grandes oportunidades dos dois lados. A Croácia, tentando manter o controle do jogo com mais posse de bola, não se arriscou demais ao ataque. Do lado russo, a marcação ficou mais forte e o time também pouco fez para buscar o segundo gol.

Ao final dos 90 minutos, a Croácia conseguiu dar 15 chutes a gol, porém apenas dois certos. A Rússia, que teve 8 chances, acertou o gol croata três vezes.

Prorrogação

Rússia e Croácia, que disputaram prorrogação e pênaltis nas oitavas de final (contra Espanha e Dinamarca respectivamente), foram novamente para o tempo extra. Aos 9 minutos, a Rússia conseguiu armar um contra-ataque, mas o atacante Smolov perdeu na corrida para o zagueiro Lovren. No minuto seguinte, após escanteio cobrado por Modric, o zagueiro Vida, livre de marcação, cabeceou no canto direito de Akinfeev e virou o jogo.

No segundo tempo da prorrogação, a Croácia, apesar da vantagem, seguiu mais no campo de ataque e teve chance de ampliar com o zagueiro Lovren, num chute cruzado, mas defendido por Akinfeev. No minuto seguinte, após escanteio, o goleiro croata Subasic fez duas boas defesas, a segunda num forte chute de Kuziaev.

Aos 8 minutos, o lateral esquerdo Pivaric colocou a mão na bola na entrada da área e levou o cartão amarelo do árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci, que fez mais uma boa arbitragem no torneio. Na cobrança, o lateral direito Mário Fernandes, de cabeça, subiu muito após cobrança de Dzagoev e fez, de cabeça, o gol de empate, levando o estádio Fisht à loucura e o jogo para a disputa por pênaltis.

Disputa por pênaltis

Na disputa por pênaltis, as cobranças foram essas:

Smolov (Rússia) – perdeu (Subasic defendeu)

Brozovic (Croácia) – gol

Dzagoev (Rússia) – gol

Kovacic (Croácia) – perdeu (Akinfeev defendeu)

Mário Fernandes (Rússia) – perdeu (para fora)

Modric (Croácia) – gol

Ignashevich (Rússia) – gol

Vida (Croácia) – gol

Kuziaev (Rússia) – gol

Rakitic (Croácia) – gol

