A direção do Inter se manifestou oficialmente sobre a suspensão do atacante peruano Paolo Guerrero

Após o treino colorado dessa sexta-feira (de olho no duelo de domingo contra o Palmeiras pelo Brasileirão), a direção do Inter concedeu entrevista coletiva sobre a suspensão do atacante peruano Paolo Guerrero. O presidente Marcelo Medeiros, o vice-presidente de futebol Roberto Melo e o diretor-executivo Rodrigo Caetano disseram acreditar na inocência do atleta no caso de doping.

Também prometeram dar “total suporte jurídico na busca pela reversão da pena que o impede de trabalhar. Conforme Medeiros, a sentença já foi comunicada oficialmente pela Fifa e o clube já sabia desde o início dos riscos da contratação: “Tomamos todas as precauções e, longe do que andou sendo veiculado, o assunto não está encerrado. A interpretação dada ao caso é um enorme erro jurídico”.

O cartola não quis adiantar a estratégia jurídica que pretende adotar, mas frisou que o clube buscará elementos para dar força à defesa. “Conduziremos o assunto de forma reservada, para não adiantar o que faremos, mas acompanharemos o processo com profissionais na Suíça para que o desfecho ocorra o quanto antes”, acrescentou.

Prorrogação

Melo também fez questão de desmentir boatos: “Noticiaram que o Guerrero já havia recebido valores do Inter, mas ele não recebeu um Real sequer para assinar com o Inter. A relação contratual permanece, mas o pagamento fica suspenso pelo não cumprimento do serviço contratado. Temos a opção de prorrogar pelo período que ele ficar suspenso”.

Já Rodrigo Caetano ressaltou a continuidade da preparação: “Da mesma forma que ocorreu no Flamengo [clube anterior do atacante] antes da Copa do Mundo, Guerrero contará com um corpo técnico para manter a forma. Esperamos que seja por um prazo curto e que isso se reverta, afinal é uma punição dupla ao jogador”.

