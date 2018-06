A Espanha empatou em 2 a 2 com o Marrocos e garantiu a classificação e o primeiro lugar no Grupo B do Mundial

Em um jogo cheio de erros de passes e falta de criatividade, a campeã do mundo em 2010 não estava inspirada e quase perdeu para o Marrocos, que já estava desclassificado. Mas a partida terminou em 2 a 2 e com o resultado a Espanha passou em primeiro no grupo, graças ao empate de Portugal com o Irã por 1 a 1.

A posição no grupo coloca a Espanha contra a anfitriã Rússia, que ficou em segundo no Grupo A, em confronto que será realizado no sábado, às 11h, na Arena de Kazan.

Escalações

Fernando Hierro, técnico da Espanha, escalou De Gea, Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Alba, Busquets, Thiago (Asensio), David Silva (Rodrigo), Iniesta, Isco e Diego Costa (Aspas).

Já o técnico do Marrocos, Hervé Renard, colocou em campo El Kajoui, Dirar, Da Costa, Saïss, Hakimi, El Ahmadi, Bourssoufa, N. Amrabat, Belhanda (Fajr), Ziyech (Bouhaddouz) e Boutaib (En-Nesyri).

