Cristiano Ronaldo deixa o Real Madrid e fecha com a Juventus da Itália

O atacante português Cristiano Ronaldo já tem data para vestir oficialmente o uniforme da Juventus de Turim (Itália). De acordo com publicações europeias como o jornal espanhol “Marca”, o craque será apresentado na próxima segunda-feira e será submetido exames médicos antes de vestir pela primeira vez a camisa 7 da “Velha Senhora” (que antes pertencia ao colombiano Juan Cuadrado).

Nessa terça-feira, pouco depois de CR7 ter a sua contratação anunciada, a loja oficial da Juventus passou a vender a camisa da mais recente contratação do clube italiano. “O sortudo a comprar o primeiro uniforme com o nome do português foi o chinês Ethan Lee”, detalhou a publicação diária. A procura foi imensa e chegou a “derrubar” o site do clube por alguns minutos.

Depois de nove temporadas no Real Madrid, o atual melhor jogador do mundo assinou um contrato de quatro anos com o clube, válido até junho de 2022. Dados extraoficiais dão conta de que a Juventus pagará 100 milhões de euros (quase R$ 450 milhões) aos “merengues” espanhois, divididos em dois anos.

Além desse montante, há o valor destinado ao chamado “mecanismo de solidariedade” previsto pela Fifa (a Federação Internacional de Futebol, na sigla em inglês), além de outros encargos, avaliados em 12 milhões de euros (mais de R$ 53 milhões).

Mensagem

Após a confirmação da saída do jogador, o Real Madrid divulgou uma carta escrita por Cristiano Ronaldo, na qual o ídolo agradece aos torcedores e menciona a necessidade de “abrir uma nova etapa” em sua carreira. Ele também revelou que pediu ao clube para que fosse transferido e solicitou a compreensão de todos para essa decisão.

CR7 chegou ao Real Madrid em 2009, logo após vencer da Liga dos Campões com o Manchester United (Inglaterra) e de ser eleito o melhor jogador do mundo no ano anterior. Na apresentação, cerca de 85 mil pessoas recepcionaram o então jogador de 24 anos no estádio Santiago Bernabéu no dia 6 de julho.

Na época, os merengues pagaram 94 milhões de euros (mais de R$ 430 milhões na cotação atual). A contrapartida viria, pelos anos seguintes, na forma de títulos, quebra de recordes e glórias para o clube.

Durante os 3.291 dias em que Cristiano Ronaldo defendeu a camisa do Real Madrid, o craque ajudou o clube a reconquistar a Europa, com quatro títulos de Liga dos Campeões. Ele ainda se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 450 gols marcados em 438 jogos – média de 1,02 gol por partida.

