A lambada no PT

Fundador do Partido dos Trabalhadores, prefeito da Capital e governador do Estado, Olívio Dutra usou da sua habitual sinceridade ontem, ao conceder uma entrevista à Rádio Gaúcha, da RBS. Na análise fria que fez do cenário político, Olívio lamentou que o partido não tivesse corrigido os erros “lá no início” e considerou justo o resultados das urnas. Disse claramente: “Tem que levar lambada porque errou”.

Resultado emblemático

Um resultado pode ser considerado emblemático da humilhação que o eleitor impôs ao PT e seu mais fiel aliado, o PCdoB: a deputada estadual Mirian Marroni (PT), que foi líder do governo Tarso Genro na Assembleia Legislativa, na disputa à prefeitura de Pelotas conquistou apenas 6,4% dos votos.

Nove anos depois, denúncia contra Renan vai a julgamento

Sujeito de sorte, o senador Renan Calheiros conseguiu que seu processo tivesse uma velocidade diferente de outros, como é o caso de personalidades importantes da república, como José Dirceu, Lula e Eduardo Cunha, apenas para citar alguns. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin liberou para julgamento a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), decorrente de um processo iniciado em 2007 naquela Corte… A investigação tramita na Corte. A acusação foi formalizada em 2013.

Caso o plenário do STF aceite a denúncia da PGR, Renan Calheiros se tornará réu e responderá a uma ação penal por peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso. O caso é singular: Renan recebeu propina da construtora Mendes Júnior para apresentar emendas que beneficiariam a empreiteira. Em troca, o peemedebista teria as despesas pessoais da jornalista Monica Veloso, com quem mantinha relacionamento extraconjugal, pagas pela empresa.

Liminar prorroga mandato de Jardel

O mandato do deputado Mário Jardel, sem partido, vem sendo mantido graças a uma decisão liminar do Tribunal de Justiça gaúcho que, identificando falhas no processo de cassação, determinou que fosse refeito o procedimento. Por conta disso, a Assembleia Legislativa aguarda um recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça com pedido de suspensão de segurança para derrubar a liminar que impede a votação.

Marchezan larga na frente

Na costura de alianças para a disputa do segundo turno na eleição da capital gaúcha, o deputado federal Marchezan Júnior (PSDB) largou na frente. Acertou ontem o apoio do Partido Verde. O PV teve Marcelo Chiodo como candidato a prefeito no primeiro turno.

Comentários