A Microsoft é criticada por apoiar uma entidade governamental cruel com imigrantes

Um post datado de janeiro reapareceu no blog da Microsoft e está causando uma polêmica e tanto para a empresa, ao menos no Twitter. Isso porque a publicação fala sobre o software Azure Government Cloud, que é uma solução vendida para entidades governamentais, e afirma que a gigante da tecnologia está “orgulhosa em apoiar” a agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês). O problema é que a ICE vem sendo amplamente criticada por manter os imigrantes em centros de detenção, separando crianças pequenas de suas famílias de origem de forma desumana e em contradição com os valores da Família.

Diversos usuários do Twitter utilizaram o microblog para expressar as represálias ao apoio da Microsoft às ações da ICE, como é o caso de taotetek, que relacionou o ocorrido aos seus maus sentimentos em relação à postura da empresa.

Já a usuária EricaJoy quis saber se os amigos que prestam serviço para a Microsoft estão se posicionando contra a declaração feita, e pede para que não caiam no conto do “todas as empresas fecham contratos com governos”, dizendo que uma coisa é celebrar parcerias, outra coisa bem diferente é sair por aí dizendo que sente orgulho dessas alianças.

A repórter Nitasha Tiku, da Wired, chamou atenção, em uma publicação na sua conta do Twitter, para o fato de que a Microsoft havia retirado o fragmento da publicação onde alegava o orgulho do contrato com a ICE, mas compartilhou links para uma versão arquivada do texto, que pode ser vista na reprodução abaixo. Um porta-voz da Microsoft disse para a repórter que a remoção foi causada por um erro cometido por um funcionário da empresa, que viu a polêmica se formar nas redes sociais e apagou o trecho na tentativa de evitar a controvérsia que estava prestes a nascer. Cerca de 20 minutos depois, o trecho foi readicionado ao texto original, condizente com a postura oficial da Microsoft.

Conforme a polêmica ganhou visibilidade, o desenvolvedor de sites Mat Marquis publicou que estava desgostoso de ter seu nome associado à Microsoft e publicou que está encerrando seus negócios com a empresa, no que diz respeito ao seu contrato quanto ao Azure Government Cloud para a ICE.

Mat Marquis também revelou que ainda está esperando o pagamento da empresa por seus trabalhos e que, assim que ela for recebida, será doada para a divisão texana da entidade de apoio às famílias imigrantes RAICES (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services)

