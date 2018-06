A partida final mais provável para o Mundial é Brasil x Alemanha. E o Brasil perderia, de acordo com as estatísticas

Uma má notícia para a Seleção Brasileira. A equipe é a terceira colocada no ranking das prováveis campeãs do Mundial, com 13,27%. Em segundo, está a Bélgica, com 13,93% de chance. E, em primeiro lugar, está a Alemanha, a vilã do 7 a 1, com 17,57% de chance de vencer o torneio.

A previsão é do GMEE (Grupo de Modelagem Estatística no Esporte), que reúne estatísticos das universidades de São Paulo e federais de São Carlos e da Bahia. Eles acertaram os primeiros e segundos colocados das últimas três competições (2006, 2010 e 2014).

Em 2014, o GMEE apontou corretamente que Alemanha e Argentina disputariam a final. Em 2010, que o último jogo seria entre Espanha e Holanda. E em 2006, entre Itália e França.

Já para a Rússia, a final mais provável entre todas as 446 possíveis é justamente Brasil x Alemanha, com 4,96% de probabilidade. Em seguida, a maior probabilidade é Alemanha x Bélgica (4,22%); Espanha x Bélgica (3,15%); Espanha x Brasil (3%); e França x Alemanha (2,87%).

O grupo utiliza um modelo probabilístico alimentado com dados objetivos, a distribuição das equipes pelos grupos do Mundial, além de informações subjetivas, como opiniões de comentaristas esportivos e jogadores.

“Por meio desse modelo, 100.000 mundiais fictícios são simulados e as trajetórias de todos os times são guardadas nesse banco”, explica Francisco Louzada, do ICMC (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação) da Universidade de São Paulo de São Carlos e um dos coordenadores do GMEE. “A partir daí, podemos obter todas as probabilidades de interesse”.

Segundo Louzada, o modelo é dinâmico. Ou seja, ele é ajustado a cada rodada, recebendo novos dados. Assim, no decorrer da competição, as probabilidades são recalculadas. “Com os jogos realizados, temos informações adicionais, como os resultados das partidas e novas opiniões de comentarista e jogadores. Antes de cada rodada, novas probabilidades são obtidas e divulgadas.”

Dessa forma, são obtidas as chances de cada time se classificar para as oitavas. Também são realizados prognósticos de cada seleção chegar às quartas, semifinal e final. Mesmo antes do início do torneio, as probabilidades podem ser recalculadas. Até agora, já foram feitas quatro atualizações das previsões sobre o mais provável campeão.

A última delas foi feita depois que o técnico da Espanha foi demitido, na véspera da abertura do Mundial. Devido a essa mudança, o modelo do GMEE apresentou uma importante alteração: a equipe espanhola, que era a segunda com mais chance de vencer o torneio, agora caiu para a quarta posição.

Louzada faz questão de ressaltar, no entanto, que as previsões não são infalíveis. “Modelos estatísticos apontam probabilidades de ganhar um campeonato em meio à presença de incerteza”, explica.

“O fato de uma seleção ser apontada como favorita não significa que ela de fato se sagrará campeã. O real significado é tão somente que, com as informações que se tem em um determinado momento específico, essa dada seleção tem maior chance de vencer o Mundial. Mas, durante o desenrolar do torneio, isso pode se alterar, e outra (equipe) pode passar à frente.”

