A Petrobras registrou lucro líquido de 10 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, o melhor resultado desde 2011

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 10,072 bilhões no segundo trimestre deste ano, de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira (03) pela estatal. O resultado representa uma alta de 45% na comparação com o primeiro trimestre de 2018, quando o lucro foi de R$ 6,961 bilhões, e é quase 32 vezes maior do que o observado no segundo trimestre do ano passado (R$ 316 milhões).

Trata-se do melhor resultado trimestral nominal desde o segundo trimestre de 2011 (R$ 10,942 bilhões), segundo dados da Economática. No primeiro semestre de 2018, a Petrobras registrou lucro de R$ 17,033 bilhões, uma alta de 257% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No consolidado de 2017, a Petrobras teve prejuízo líquido de R$ 446 milhões, acumulando quatro anos consecutivos de perdas.