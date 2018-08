A Polícia Civil deflagrou uma operação relacionada a um incêndio que terminou com a morte de um detento no presídio de Dom Pedrito

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (27), a operação Inferno de Dante. A ofensiva está relacionada a um incêndio ocorrido em março deste ano e que terminou com a morte de um detento e deixou outros 42 presos feridos no Presídio Estadual de Dom Pedrito.

Estão sendo cumpridos 30 mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão em penitenciárias das cidades de Dom Pedrito, Bagé, Caxias do Sul, Pelotas, Rosário do Sul, São Borja, São Gabriel e Montenegro.

O objetivo é combater crimes de homicídio, tentativa de homicídio, organização criminosa, incêndio criminoso e dano ao patrimônio público. Celulares, carregadores, facas e facões artesanais foram apreendidos durante a ação desta segunda-feira.

A ofensiva conta com o apoio do GOE (Grupamento de Operações Especiais da Polícia Civil), agentes do Gaes (Grupo de Ações Especiais da Susepe), Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde de Dom Pedrito.

