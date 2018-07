A programação musical de julho no Santander Cultural traz o novo chamamé

O duo Scofano & Minetti apresenta o novo chamamé, gênero musical do nordeste argentino e do sul do Brasil. A proposta de Richard Scofano com o chamamé encontra paralelo com a de Astor Piazzolla com o tango. Bandeonista e compositor, fundamentado nas formas clássicas e com influências globais diversas ele transformou o chamamé em música de concerto.

Nascido em Paso de los Libres, fronteira com Uruguaiana, com quinze anos recebeu o titulo de mestre de música e com dezoito anos foi nomeado bandeonista da Orquestra Folclórica de Corrientes. Scofano trabalhou com alguns dos mais conhecidos artistas da América do Sul e se apresentou pela América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e Oceania.

Em 2015, compôs a música para “Carmem de Buenos Aires”, uma adaptação da ópera Carmen para tango e flamenco. Alfredo Minetti nasceu no Uruguai, viveu na Argentina e mudou-se para o Rio de Janeiro, doutorando-se, posteriormente, nos Estados Unidos, em antropologia da música com uma dissertação sobre o choro carioca.

Pianista e arranjador, realizou diversas tours pela América do Norte e Ásia. Com sólida formação pianística, tem atuado no Brasil, Argentina, Europa, China, Canadá e Estados Unidos. Este recital é a comprovação da capacidade, criatividade e talento destes dois músicos, que percorrem a tênue linha entre o clássico, o folclórico e o popular, apresentando um refinado repertório da música sul-americana.

DIA SEMANA HORA LOCAL ATRAÇÃO INGRESSO 28/07 SÁBADO 17h PRAÇA DOS COFRES SHOW COM DUO SCOFANO-MINETTI R$ 12,00 Instrumental (Argentina/Uruguai)

