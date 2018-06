A seleção de Senegal venceu a da Polônia por 2 a 1 pelo Grupo H do Mundial

Com direito a gol contra, a seleção de Senegal venceu a da Polônia por 2 a 1 nesta terça-feira (19) pelo Grupo H do Mundial, no Estádio do Spartak, em Moscou. Os gols da vitória foram marcados por Thiago Cionek, que fez contra, e Niang. Krychowiak descontou para os poloneses. Senegal foi a primeira seleção africana a vencer nesta edição Mundial.

Com o resultado, Senegal divide a liderança da chave junto com o Japão em um grupo que ainda conta com a Colômbia, que perdeu pelo mesmo placar.

Senegal enfrenta o Japão no domingo (24), ao meio-dia, enquanto a Polônia enfrenta a Colômbia, no mesmo dia, às 15h.

O jogo

No primeiro tempo, o jogo era tão duro e marcado que o gol saiu de um chute inusitado. Após batida de Gana Gueye de fora da área, aos 37 minutos, a bola bateu no brasileiro naturalizado polonês Thiago Cionek e “matou” o goleiro Szczesny, que já tinha ido para o outro lado, fazendo 1 a 0 para Senegal.

Os poloneses reclamaram muito de um lance ocorrido aos 15 minutos da etapa final. O camisa 10 polonês, Krychowiak, recuou uma bola, e Niang, que estava fora de campo sendo atendido pelos médicos, entrou em velocidade em direção à bola, já que acabara de ser autorizado pelo árbitro Nawaf Shukralla, do Bahrein. O goleiro Szczesny até que tentou sair, mas era tarde demais: gol de Senegal, 2 a 0.

Robert Lewandowski não deslanchou, foi barrado pelos zagueiros Koulibaly (1,95m) e Sali Sané (1,96m) e só conseguiu finalizar uma vez, sem perigo, ainda na primeira etapa. Na segunda, deu uma meia-lua em Koulibaly e foi derrubado por Sané. Cobrou a falta obrigando N’diaye a fazer uma grande defesa, sem conseguir marcar.

Mané também teve atuação abaixo do esperado. O capitão e camisa 10 foi mais um orientador do que deu trabalho. No entanto, deu o passe para Gueye chutar no lance do primeiro gol.

Os poloneses descontaram e até tentaram empatar. O gol saiu aos 40 minutos, após cobrança de falta na área, com o camisa 10 Krychowiak subindo livre e cabeceando pra fazer o gol. Placar final: 2 a 1 para Senegal.

Salário

O técnico da equipe de Senegal, Aliou Cissé, recebe o menor salário entre os 32 colegas do Mundial, conforme veículos europeus que divulgaram os valores. O “Guardian” divulgou deu que ele ganha 175 mil libras por ano, aproximadamente R$ 900 mil, valor menor que o de qualquer técnico da Série A no Brasil.

Escalações

O técnico do Senegal, Aliou Cissé, colocou em campo Kh. Ndiaye, Koulibaly, Sabaly, M. Wague, Gana, S. Sane. A. Andiaye (Kouyaté), M. Diouf (N’Doye), Mane, Ismaïla e Niang (Konaté).

Já o da Polônia, Adam Nawalka, chamou Szczesny, Pazdan, Cionek, Piszczek (Bereszynski), Krychowiak, Grosicki, Rybus, Blaszczykowski (Bednarek), Zielinski, Milik (Kownacki) e Lewandowski.

