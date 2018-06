A Sérvia venceu a Costa Rica por 1 a 0 na primeira partida do grupo da Seleção Brasileira no Mundial

Na primeira partida do grupo E no Mundial, chave em que está a Seleção Brasileira, a Sérvia venceu a Costa Rica por 1 a 0 com um belo gol de falta de Aleksandar Kolarov na Arena Samara, em Samara, diante de um público de mais de 40 mil pessoas.

Mostrando qualidade no meio de campo e liderados por Tadic e Milinkovic-Savic, os sérvios dominaram a partida desde o início e só foram ameaçados pelo adversário em erros de saída de bola. O destaque da Costa Rica foi o goleiro Keylor Navas, do clube espanhol Real Madrid. Ele fez defesas importantes.

Já o goleiro sérvio Stojkovic foi exigido duas vezes nos três primeiros minutos da partida e não mais até o final da etapa inicial. No segundo tempo, não teve grande trabalho. Os europeus abusavam de jogadas pelo alto e cruzamentos, enquanto os centro-americanos apostavam na ligação direta entre a defesa e o ataque.

Em um dos cruzamentos para a área, aos 43 do primeiro tempo, Savic emendou uma linda bicicleta na altura da marca do pênalti para exigir boa defesa de Navas. Apesar de estar em posição legal, a arbitragem invalidou o lance alegando impedimento.

O placar foi aberto por Kolarov aos 11 minutos da etapa final. Aos 32 minutos, a Sérvia esteve perto de ampliar o placar, quando Navas não cortou um cruzamento, mas Kostic não conseguiu colocar a bola na rede. Com cinco minutos de acréscimo, a Costa Rica foi com tudo para cima do adversário a fim de conseguir o empate, sem sucesso. Os levantamentos de bola na área sérvia não foram produtivos.

Confusão

Nos acréscimos da etapa complementar, o clima da partida esquentou. Um assistente técnico da Costa Rica segurou a bola que havia saído para lateral. Mesmo vencendo por 1 a 0, o sérvio Matic não gostou da atitude e partiu para cima do assistente. Jogadores costarriquenhos e membros da comissão técnica do time da América Central se juntaram à confusão, que foi controlada pelo juiz Malanf Diedhiou.

Depois, instantes antes do fim do jogo, o árbitro senegalês usou o recurso de vídeo para ver se o atacante sérvio Prijovic atingiu o rosto de Acosta com uma braçada. O sérvio, então, ganhou cartão amarelo.

Escalações

A Costa Rica, do técnico Óscar Ramírez, jogou com Navas; Acosta, González e Duarte; Gamboa, Borges, Gúzman (Colindres) e Calvo; Bryan Ruiz, Ureña (Campbell) e Venegas (Bolaños).

A Sérvia, do treinador Mladen Krstajic, atuou com Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic e Koralov; Milivojevic e Milinkovic-Savic; Tadic (Rukavina) , Ljajic (Kostic) e Matic; Mitrovic (Prijovic) .

A Costa Rica, que chegou às quartas de final do último Mundial, é a próxima adversária do Brasil, no dia 22, às 9h (horário de Brasília), em São Petersburgo. A Sérvia voltará a campo no mesmo dia, às 15h (horário de Brasília), em Kaliningrado, contra a Suíça.

