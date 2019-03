Abel Braga deixa o hospital andando após receber alta

Abel Braga recebeu alta, na tarde deste sábado (30), e deixou o Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Internado desde a madrugada de quinta-feira, após passar mal durante o clássico contra o Fluminense, o treinador passou por uma ablação (cauterização do tecido que causa a arritmia cardíaca) na última sexta-feira.

“É de espantar a quantidade de mensagens que recebi. Eu não mexo em rede social, então, foi pelo telefone mesmo. Agradeço a todos. Agora é voltar. Não tive a liberação para ir ao Maracanã no domingo, mas segunda-feira vou estar dando treino”, anunciou um sorridente treinador na saída do hospital.

Abelão, então, voltará a trabalhar na segunda-feira (01) no Ninho do Urubu. Dois dias depois, conforme disse, estará à beira do campo na partida contra o Peñarol, pela Libertadores, no Maracanã. “Acha que vou perder isso? O Maracanã está com os ingressos todos vendidos”, completou o comandante.

Animado com a boa fase do Flamengo, Abel disse que possui uma relação “muito forte” com os jogadores e que isso o anima a voltar logo ao trabalho. “Eu tinha dito para eles algumas vez que não era legal ser ‘órfão’. Eu não poderia deixar, nesse momento, os meus jogadores órfãos. Temos muitas coisas a buscar e acredito nisso pelas respostas que eles têm dado a cada dia. A relação é muito forte. Acho que temos feito um Flamengo diferente”, disse.

Os médicos preferiam que Abel voltasse a trabalhar na terça-feira. Desta forma, o Rubro-Negro não terá seu técnico diante do Vasco neste domingo (31), às 16h, na decisão da Taça Rio, partida na qual a maioria dos titulares não estará em campo.

O médico Eduardo Saad, após a cirurgia, disse que Abel voltará a trabalhar com alguns cuidados no pós-operatório. O coordenador do serviço de arritmias e estimulação cardíaca do Hospital Pró-Cardíaco explicou.

“Não vejo razão para que não possa desempenhar sua profissão. O objetivo não é criar restrição, mas tirar esse problema definitivamente. O Abel vai ter toda capacidade de voltar sem restrição. O que recomendamos é cuidado com o acesso às virilhas. São cinco dias sem fazer esforço como caminhadas longas, subir escada, pegar peso. Mas pode sair de casa. É cuidado com excesso de carga.”

Deixe seu comentário: