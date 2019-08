Ação penal de Lula deve voltar para fase de alegações, decide ministro do STF

Um dos processos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva responde na Operação Lava Jato deverá voltar à fase de alegações finais. Foi o que determinou, nesta quarta-feira (28), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

A decisão trata da ação penal na qual o ex-presidente é réu no caso de supostas irregularidades na aquisição do terreno para construção do Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo (SP). O caso estava pronto para sentença do juiz Luiz Antonio Bonat.

A decisão de Fachin foi baseada no julgamento no qual a Segunda Turma do STF decidiu que um réu tem direito de apresentar alegações finais e ser interrogado após os delatores do caso. Com a decisão do ministro, a ação penal deverá voltar para a fase de alegações finais, ultima antes da sentença.

Nessa terça-feira (27), ao decidir anular a sentença do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, em um dos processos da Lava Jato, por 3 votos a 1, a Segunda Turma entendeu que delatores e delatados não podem ter o mesmo prazo para apresentar defesa.

Lula está preso desde abril do ano passado pela condenação a mais de oito anos de prisão, por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex em Guarujá (SP). O ex-presidente também foi condenado a 12 anos no caso do sítio de Atibaia, também em São Paulo.